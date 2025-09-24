CGTN AMERICA & CCTV UN：「調和の美、団結の運命（Beauty in Harmony, Destiny in Unity）」ビジュアル作品展

ワシントン, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- CGTN America & CCTV UNは「調和の美、団結の運命（Beauty in Harmony, Destiny in Unity）」ビジュアル作品展を開催します。

China Media Groupは、2025年国連総会開催に合わせ、9月23日（火）午前11時より国連本部にてビジュアルアート展「調和の美、団結の運命（Beauty in Harmony, Destiny in Unity）」を開催します。本展は国連創設80周年を記念し、組織の創設理念を再考することを目的としています。また、人類がどのように協力してグローバルコミュニティを構築し、共通の未来を築くことができるかについて、参加者に考える機会を提供します。ビジュアルな物語を通じて、この展覧会は80年にわたり国連を導いてきた理想と、今日の相互接続された世界におけるこれらの原則の継続的な意義の両方を強調しようとしています。

多様な絵画やマルチメディア作品を展示する本展は、国連の中核理念の変遷と実践をたどります。展示品は、貧困削減、食料安全保障、グリーンエネルギー革新、グローバルヘルス、国際平和維持活動など、2030年持続可能な開発アジェンダの核心となる主要分野における具体的な進展に焦点を当てています。展示は、世界的な取り組みだけでなく、これらの目標達成に向けた中国の貢献も強調しています。国際的なアーティストや若手クリエイターによる寄稿は、創造性、想像力、希望が持続可能で包摂的な未来を形作る上で果たす役割をさらに強調しています。

本展覧会は、外交官、市民社会代表、アーティスト、若者を含む幅広い観客層間の対話を促進するよう設計されています。政策目標と人間の物語、創造的表現を結びつけることで、協力とコミットメントを促す有意義な対話を喚起することを目指しています。芸術、文化、グローバルガバナンスの交差点において、「調和の美、団結の運命（Beauty in Harmony, Destiny in Unity）」は異文化理解を促進し、持続可能な開発目標に向けた集団的進歩を加速させることを目指しています。

