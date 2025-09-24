現代人の悩み《睡眠》をテーマにした小説『宇宙の片すみで眠る方法』9月24日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、畑野智美さんによる小説『宇宙の片すみで眠る方法』を9月24日（水）に発売いたします。

日本人の5人に1人が睡眠による十分な休息を取れていないと言われ、多くの人が睡眠に関する悩みを抱えています。そんな現代にぴったりな一冊。

本作はデパートの寝具売り場で働く女性が主人公。睡眠にまつわるさまざまな悩みを抱えて訪れるお客様とのやりとりを通し、自分に合う寝具を見つけるためのポイントや快眠のコツが描かれていきます。

著者の畑野智美さんは吉川英治文学新人賞の候補に選ばれるなど実力派の書き手として知られますが、寝具店での勤務経験も。そのときの経験と思いの全てを主人公に託して書き上げた意欲作です。

刊行にあたって、ダ・ヴィンチWebさん主催の「月イチ立ち読み読書の会」とのコラボを実施。

読書会を通じて、読者のみなさまと本書の読みどころを掘り下げます。

あらすじ

大学時代から8年半付き合った婚約者・直樹を亡くした依里。大阪出張に出かけたはずの直樹は、なぜか年上女性と東北の温泉宿に泊まり、その帰りにバス事故に遭ったのだ。眠れなくなった依里は、親身になってくれた店長のいるデパートの寝具売り場で働くことに。

そこには、眠りについての悩みを抱える人たちが訪れる。夫に口答えできず、あわない寝具を使い続けてきた老婦人。愛着のある毛布を手放して以来、眠れなくなった会社員。

いつも家族を優先し、自分のことは後回しにしている母親。そんな折、直樹と一緒に亡くなった女性の夫・高橋が店を訪れて――。

即実践したくなる「快眠のコツ」が満載

寝具売り場で働く主人公・依里のもとを訪れるお客様の睡眠にまつわる悩みはさまざま。依里は、ひとりひとりの体格や環境にあった枕やマットレス、掛け布団の選び方や見直し方を提案します。作中には、〈肩こりや背中のはりがある人は枕の高さを見直してみるといい〉〈著名アスリート愛用の高価なマットレスも、万人にあうわけではない〉〈人の体は就寝中に歪みを調整するので、寝返りが打ちやすい寝具がおすすめ〉など、日常生活ですぐ使える「快眠のコツ」も盛りだくさん。実用的要素も楽しめる物語です。

現代女性の生きづらさに寄り添う

著者の畑野さんは、女子の貧困をテーマにした『神さまを待っている』、40歳以上独身女性限定のシェアハウスを舞台にした『若葉荘の暮らし』、友人から受けた性暴力に苦しむ女性を描いた『アサイラム』など、社会的に弱い立場におかれがちな女性の痛みを繊細に掬い上げる作品を多数発表してこられました。本書でも、婚約者の望むように生きてきた依里が一人残されてから、自分の足で立ち、歩いていくまでの過程のほか、デパートで働く仕事仲間、さまざまなバックグラウンドをもってお店を訪れる女性客たちの変化が、大きな読みどころとなっています。

著者プロフィール

畑野智美（はたの・ともみ)

1979年、東京都生まれ。2010年『国道沿いのファミレス』で第23回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。13年『海の見える街』、14年『南部芸能事務所』で、吉川英治文学新人賞の候補となる。他の著書に、『大人になったら、』『若葉荘の暮らし』など多数。20年から2年間、寝具店で勤務。まくらの高さと素材を見極めるのが得意。

畑野智美さんメッセージ

2020年、コロナ禍で世界が変わる中、それまで進めていた小説の仕事をメール1通で反故にされ、

私は廃業を考えるところまで追い込まれました。

食べられず、眠れず、動けず。自分が知らない誰かになってしまったようでした。

そんな中でも、生活を成立させるために、お金を稼がなくてはいけません。

這うようにして面接に行き、まずデパートにある手芸用品店で短期バイトをはじめました。

半年ほど働き、次にショッピングモール内の寝具店でほぼフルタイムのパートをはじめます。

店長や同僚と話し、本社の社員と揉め、お客さまと交流する中で、私は私を取り戻していきました。

眠ることがいかに大事か、安心して眠れることがいかに幸福か、考えつづけた2年間でした。

その時の経験と思いの全てを主人公の依里に託しました。

眠れない夜、この小説が少しでも支えになることを願っています。

ダ・ヴィンチWeb主催「月イチ立ち読み読書の会」開催！

ダ・ヴィンチWebさんが主催する「月イチ立ち読み読書の会」とコラボ。

「月イチ立ち読み読書の会」は、ダ・ヴィンチ編集部が選書した作品を、参加者が読書時間を共有し、作品のその後の展開予想や感想をやりとりする読書会です。

これまでオンライン開催してきましたが、今回は初のリアル開催。

本書をセレクト本とし、会場の皆さんでいっしょに読書した後、感想や今後の展開予想を交わします。

特別ゲストとして本作の担当編集者も参加し、本作の見どころや創作の裏側などを話す予定です。

■開催日時：9月30日（火）18：30～20：00

■開催場所：歌舞伎座タワー12階 セミナールーム（東京都中央区銀座4-12-15）

■定員：20名

■参加費：500円

書籍情報

タイトル：『宇宙の片すみで眠る方法』

著者：畑野智美

本体：1,980円（税込）

発売：2025年9月24日

