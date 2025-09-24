スミノフとトロイ・シヴァンがバイブス本部からビジネス最新情報を発信、ファン向けの「ブリーフケースドロップ」スカベンジャーハントを開催

国際ウォッカ・デーを前にLA地域でチャレンジイベント開催

＊スミノフと世界的な人気ポップアーティストのトロイ・シヴァンが主導する遊び心あふれるこのプロジェクトを、人々が友達とつながり、究極の対面イベントで楽しい時間を過ごすよう人々を促すために企画。

＊チーフ・バイブス・オフィサー（CVO）ストーリーの次期エピソードの始まり。昨年11月にCVOに任命されたトロイの特集で、エピソード「バイブス本部での一日」でバイブス本部の舞台裏を視聴者に披露。

＊法律的には「チーフ・バイブス・オフィサー（CVO）」は正式な肩書きではなく、「バイブス本部」も本物の職場ではない。どちらもあくまでプロモーションの目的で使用（トロイには内緒で・・・）

ロサンゼルス, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 世界No.1のウォッカブランドであるスミノフ（Smirnoff）[1]は本日、世界的な人気ポップアーティストであるトロイ・シヴァン（Troye Sivan）とパートナーシップを結び、今年の国際ウォッカ・デー（10月4日）に友達と一緒に究極のリアルなひとときを楽しめる場を提供する、遊び心あふれるブリーフケースドロップ企画を発表しました。発表は、トロイ・シヴァンがユーモアあふれるスミノフ「バイブス本部」（Vibes HQ）ツアーの案内役となり、ファンにスミノフの「チーフ・バイブス・オフィサー（CVO）」の一日を覗いてもらうという形で行われました。



Global pop sensation, Troye Sivan, gives fans a tour of Smirnoff Vibes HQ



URLからIRLへ・・・ブリーフケースドロップ企画は、トロイの米国滞在時のホームであるロサンゼルスで10月2日に開催され、友達との計画をグループチャットの中で終わらせるのではなく、現実世界（IRL）の対面での集まりを呼びかけるものです（21歳以上対象）。ロサンゼルスを象徴する場所にブリーフケースが配置され、ファン（21歳以上）がトロイとスミノフから発表された手がかりをもとに、そのブリーフケースを見つけ出します。人々をつなげるという趣旨の下、ブリーフケースを見つけるにはヒントが必要で、また、賞品を手に入れるには「クルー」が必要となります**。受賞者のブリーフケースの中にはトロイからのパーソナルメッセージの動画が入っていて、CVOがプロデュースしたパームスプリングスで過ごす週末（太陽の光を浴びながら、緩くまったりと最高のバイブスを感じるイメージ）をはじめとする賞品を受け取ることができます。

トロイは、2024年11月にスミノフのチーフ・バイブス・オフィサー（CVO）に任命され、「みんなで外に出て、集まり、盛り上がる」というわかりやすい狙いを掲げ、複数年にわたるエキサイティングなパートナーシップを結びました。

年間業績評価が目前に迫る中、トロイのCVOとしての成果は10点満点と言っても差し支えないでしょう。オーストラリア全国ヘッドラインツアーとメルボルンおよびシドニーで開催された「Smirnoff Club Rush（スミノフ・クラブ・ラッシュ）」のアフターパーティ、クリスマスシーズンを前にした共有可能コンテンツ「Out Of Office」、6月にワシントンD.C.で開催された「ワールド・プライド・ミュージック・フェスティバル」のメインステージに先立つファンとのバイブチェック、ここ数週間のCVOのエネルギーを見習いたいという人たちには定例の金曜業務連絡メモなど、精力的に活動をしてきました。

CVOストーリーの次のエピソードは、「バイブス本部」の紹介です。バイブス本部は、太陽の光が降り注ぐのどかな海岸沿いの施設で、バイブスの綿密なチェックやムードの測定、その他の非常に重要なリサーチに最適なロケーションです。温度調節されたスミノフアイスルーム、照明を落とした休憩室、屋外で行うチームブリーフィングスペースを備えたこの施設で、トロイが忙しく「仕事」をしているところを取材しました。すると、トロイに呼び出しがかかり、保管されているスミノフアイスの温度チェックに行き（冷えていますのでご安心ください）、オフィスのチャイムを合図にとても真剣に業務生産性の点検を始めます。

ウォッカ事業部のグローバルシニアバイスプレジデント（SVP）のステファニー・ジャコビーは次のように述べています。

「トロイはこの1年間、CVOとして素晴らしい仕事をしてくれています。間もなく実施される年間業績評価を前に、トロイのアクションプランもいよいよ本格化しています。今年の国際ウォッカ・デーはトロイと手を組んで、バイブス本部からロサンゼルスに直接バイブスを届けられるのを非常に楽しみにしています。今回開催される遊び心あふれるブリーフケースハントが、たくさんの人に集まっていただき、みなさんの計画をグループチャットから現実世界の行動に移すきっかけとなることを願います。誰もが待ち望んでいることではないかと思います」

スミノフのチーフ・バイブス・オフィサー（CVO）であるトロイ・シヴァンは、さらに次のように話しています。

「昨年スミノフと手を組んだのは、人々を集めて特別な瞬間を作るためでした。 この約1年間は、世界中を駆け巡り本当に楽しい時間を過ごしてきました。このブリーフケースドロップは、人に声をかけて、友達とのつながりを持つ絶好の機会であり、僕たちが一緒に作り上げたこのユーモアあふれるワールドに、みんなが集まってくれればと思います。どんなことが起こるのか、わくわくしています！」

ブリーフケースドロップは10月2日にスタートし、トロイと彼のクルーのほか、Instagramのハンドルネーム@Smirnoffからも暗号的なヒントが配信されます。バイブス本部の動画『Day in the life』が現在公開中です。引き続き今後数カ月間にわたり、米国、英国、ブラジル、オーストラリアなどの主要市場において、レシピコンテンツ、写真、メイキング映像とともにデジタルメディア、ソーシャルメディア、屋外メディア（OOH）で公開される予定です。スミノフのトロイ・シヴァンCVOからの更新情報は、こちらのスペースでご覧ください。

間もなく開催されるブリーフケースドロップについて詳しくは、Instagram（@smirnoff）でご覧ください。

ブリーフケースドロップ利用規約

**クルーは3人1組で、全員が21歳以上でなければなりません。

†ヒントを見るには、Instagramアカウントが必要となります。

購入は必須ではありません。 ロサンゼルス地区のみでのオファーとなります。21歳以上でなければなりません。 クルーになる場合、参加する前にこちらからご登録ください。 コンテストに参加するにあたり、クルーメンバーは適用される法律のすべてを遵守し、第三者当事者の権利を尊重しなければなりません。クルーメンバーは、参加に関連して発生するいかなる賠償リスクもすべて自分で負うものとします。 ブリーフケースを発見した後、クルーは2025年10月02日午後8時59分（PT太平洋時間）までに指定された場所で賞品を請求するか、管理者に電子メールで賞品の請求手続きを行う手配をしなければなりません。 隠されているブリーフケースは合計（3）個です。 未請求のブリーフケースがある場合、該当する賞品は授与されません。 賞品の内容は賞品パックと、クルーメンバーで参加する2025年11月15日～16日のパームスプリングスイベント（スミノフ「バイブス本部」の週末）の旅行です。 クルーメンバーの中にパームスプリングスイベントに参加できない人がいる場合、当該クルーメンバーに対しては代替の賞品／報酬は授与されず、クルーメンバーは賞品パック（他の2人のクルーメンバーと共有する賞品となります）のみを受け取ることになります。 トロイ・シヴァンはパームスプリングスイベントに参加しません。 アルコールは賞品に含まれません。 付帯費用は、受賞したクルーメンバー側の負担となります。 URLの公式ルールに従ってください。スポンサー：ディアジオ・アメリカ（Diageo Americas Inc.、本社：ニューヨーク州ニューヨーク）本プロモーションはInstagramが後援、公認、運営するものではなく、Instagramに関連するものでもありません。

[1] Spirits Business, Brand Champions Report 2024

