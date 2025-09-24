エニとコモンウェルス・フュージョン・システムズが10億ドル超の電力購入契約を締結、核融合エネルギーの商業化に向けた戦略的パートナーシップを拡大





- CFSの戦略的投資家であるEniは、バージニア州チェスターフィールド郡にあるCFS初のARC発電所から、10億ドル以上のクリーンな核融合発電の引取契約を締結。

- この合意は、 エニとCFSの戦略的パートナーシップを強化し、世界のエネルギー情勢を一変させる可能性を秘めた画期的技術である核融合エネルギーの商業化に向けた共同の取り組みを強化するものである。

- エニは2018年からCFSの株主となっています。このオフテイク契約は、両社の既存の技術協力関係を拡大し、商業的パートナーシップも含むものである。

DEVENS, Mass. and SAN DONATO MILANESE, Italy, 2025年9月24日 /PRNewswire/ -- エニとコモンウェルス・フュージョン・システムズ（CFS）は本日、核融合発電の商業化に向けた両社の長年の戦略的提携を拡大し、10億ドル以上の電力引き取り契約を発表しました。

この電力購入契約（PPA）は、エニ社がバージニア州チェスターフィールド郡にある CFS社の400メガワットARC核融合発電所 、2030年代初頭に送電網に接続する予定の脱炭素電力を取得するものである。金銭的な条件は明らかにされていません。これは、CFSが最初のグリッド規模の核融合発電所について、この3ヶ月で締結した2件目のオフテイク契約であります

「エニとの合意は、送電網における核融合エネルギーの価値を実証するものです。CFSの共同設立者でありCEOのボブ・マムガードは、「設立当初からわれわれの実行に貢献してくれているエニが、われわれがヴァージニアで作ろうとしている電力を買ってくれることは、大きな自信の表れです。「私たちの融合エネルギーは、クリーンでほぼ無限のエネルギーを提供するという約束から、ハイパースケーラーから従来のエネルギーリーダーまで、世界中の多様な顧客を惹きつけています。」

「この戦略的な協力は、融合エネルギーの購入に対する具体的なコミットメントとともに、融合が完全な産業機会となる転換点を意味します」とエニのCEOクラウディオ・デスカルツィは述べました。「エニは、2018年に最初に投資したCFSとの技術的なノウハウの共有を強化しています。エネルギー需要が増大する中、エニはクリーンで安全、ほぼ無限のエネルギーを生産する新しいエネルギーのパラダイムとして、融合エネルギーの開発を支援しています。この国際的なパートナーシップは、融合エネルギーを現実にし、その産業化を促進するという私たちのコミットメントを確認するものです。」

PPAはCFSの8億6300万ドルのシリーズB2ラウンドに続き、エニがCFSへの投資を増加させたことを示しています。エニは、2018年にCFSに最初に投資し、融合を信じる企業の一つとして、現在では戦略的な株主となっています。2023年、両社は融合エネルギーの開発を加速するための協力枠組み協定に署名しました。両社間の協力には、運営および技術支援、プロジェクト実行、エネルギー業界の利害関係者との関係構築に必要な方法論の共有が含まれています。

このPPAは、CFSが今後数年で商業的核融合発電を実現する最も有望な道を歩んでいることをさらに証明するものであります。同社は、高温超電導マグネットの重要な進歩を開発し、マサチューセッツ州デベンズにある核融合実証装置（SPARC ）の建設においてその実行速度を維持することで、その能力を実証してきました。

イタリアのサン・ドナート・ミラネーゼに本社を置く世界的なハイテク・エネルギー企業であるエニは、1968年以来、米国のエネルギー部門で活躍してきました。同社の事業には、石油・天然ガス生産、再生可能エネルギー、バイオ燃料が含まれます。エニはまた、ボストンを拠点とするコーポレート・ベンチャー・キャピタル部門「エニ・ネクスト」を通じて、エネルギー転換のための革新的技術にも投資しています。

コモンウェルス・フュージョン・システムズについて

コモンウェルス・フュージョン・システムズは、世界最大かつ有数の民間核融合企業であります。同社の主要な核融合プロジェクトであるSPARCは、ネットエネルギーを生成し、無限のカーボンフリーエネルギーへの道を開くでしょう。同社は2018年の設立以来、約30億ドルの資金を調達しています。

エニについて

エニは、世界64カ国で約32,500人の従業員を擁するグローバルなエネルギー技術企業です。元々は石油・ガス会社でしたが、エネルギーセキュリティの確保とエネルギー転換のリーダーとして重要な役割を果たす統合エネルギー企業へと進化しました。エニの目標は、2050年までに自社のプロセスと顧客に提供する製品の脱炭素化を通じてカーボンニュートラルを達成することです。この目標に沿って、エニは持続可能なエネルギーへの移行を加速する技術の研究開発に投資しています。再生可能エネルギー源、バイオ精製、炭素捕捉および貯蔵は、エニの活動分野のいくつかの例に過ぎません。さらに、同社は融合エネルギーのような画期的な技術の探求も行っており、これは星を動かす物理的なプロセスに基づく技術で、ゼロエミッションで安全かつほぼ無限のエネルギーを生成できる可能性を秘めています 。

メディア連絡先

CFSの場合：

press@cfs.enert

エニにとって

プレスオフィス ：ufficio.stampa@eni.com

Tel.+39.0252031875 - +39.0659822030

ウェブサイト：www.eni.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2432727/Commonwealth_Fusion_Systems_Logo.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2778137/Commonwealth_Fusion_Systems_Eni.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com