寿司好きによる寿司好きのための寿司店検索アプリ『SUMESHI』Android版リリースのお知らせ

株式会社SUMESHI

株式会社SUMESHI（本社：東京都中央区、代表取締役：瀧本伸哉）は、寿司店特化型検索アプリ『SUMESHI』において、待望のAndroid版の提供開始と、プッシュ通知機能の新搭載をお知らせいたします。これにより、より多くのユーザーが "寿司店の個性" を軸にした検索体験を楽しめるようになりました。

寿司店検索アプリ『SUMESHI』とは

寿司店の "個性" とユーザーの "好み" を軸に、 "自分に最適な1軒" と出会える新時代の寿司店検索アプリです。

2025年5月にiOS版をリリースし、首都圏を中心とした全国の寿司ファンの皆様にダウンロードいただき、ユーザー数は順調に増加しています。

現在、回転寿司、町寿司、高級寿司など各ジャンルの東京都内の名店120軒程度を掲載中です。

エリアや価格帯はもちろん、赤酢／白酢のシャリ、握りのサイズ、大将の人柄、従来にはない "個性軸" でも検索できるのが特徴です。

今回のアップデート内容

１.Android版を正式リリース

これまではiOS版のみの提供でしたが、今回Android版のリリースにより、より幅広いユーザー層に『SUMESHI』をご利用いただけるようになりました。

Android版もiOS版と同様に、以下の4つの主な機能をご利用いただけます。



1. 探す：エリアや価格帯だけでなく、「シャリの味（赤酢／白酢／甘め／酸っぱめ）」「握りのサイズ」「大将の人柄」「予約困難度」「カウンターの形」など、寿司店の "個性" で絞り込める検索機能。

例えば、「高級寿司」で「ディナー20,000~25,000円の価格帯」で...「ネット予約対応」していて「江戸前スタイル」で「赤酢シャリ」を使っていて「大将がどちらかというと気さく」...そんな自分にとっての好みの店を絞り込むことが可能です。検索の結果、絞り込まれた店の詳細をクリックすると、その店の細かなデータベースが表示されるようになっています。テキスト情報だけでなく、写真も充実しているので、直感的に自分との相性を確かめることも可能です。



2. 見つける：握り・つまみ・大将の雰囲気・特定のネタといった切り口ごとに画像がランダム表示され、ビジュアルをもとに直感的に寿司店と出会える検索機能。

「マグロ」や「コハダ」など、特定のネタの画像から寿司店と出会うことができ、人気の機能となっています。「職人」の画像が一覧に並び、各店の大将の雰囲気を軸に寿司店と出会うことも可能です。



3. 特集：編集部がテーマごとにまとめた寿司店特集を掲載。季節・価格帯・シーン・ネタなど、SUMESHIならではの視点でおすすめを紹介。

編集部が独自の切り口でまとめた特集を毎月更新しています。

4. 行きたい店リスト：気になる寿司店をブックマークし、自分だけの「行きたい店リスト」を作成可能。寿司巡りの計画をサポートします。

日常で気軽に利用したい回転寿司や町寿司、特別な日に行ってみたい高級寿司など、あらゆるジャンルの寿司店を保存し、あなただけの行きたい店リストを作成できます。

２.プッシュ通知機能を搭載毎月更新される新着寿司店の掲載時や、特集コンテンツの配信時などに、リアルタイムで寿司情報をお届けします。

寿司店の新規掲載情報や、編集部による特集記事を、リアルタイムでプッシュ通知にてお届けします。これからダウンロードいただくiOS版・Android版のユーザーには、初期から搭載済みの機能です。

すでにiOS版をご利用中のユーザーの方は、App Storeでのアプリ更新によりプッシュ通知機能をご利用いただけます。

最新情報を見逃すことなく、寿司活に役立てていただけます。

掲載をご検討の寿司店様へ

現在、『SUMESHI』は首都圏を中心に、寿司に対して熱量の高いユーザーの皆様に日々ご利用いただいています。

ユーザー数は増加傾向にあり、寿司に強い関心を持つ層に向けた情報発信や集客の場としてもご活用いただけます。



当社では、本アプリを含め、他にも寿司に特化したSNSを運用しており、寿司店様の認知度向上・予約数増加に繋げるためのPRプランをご用意しています。

掲載にご興味のある寿司店様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細をご案内させていただきます。

※お問い合わせ先（メール）：sushi_media_01@sumeshi.co.jp

代表コメント

『SUMESHI』は、 "自分にとっての最適な1軒" を見つけられる寿司店検索アプリです。

今回Android版をリリースし、さらにプッシュ通知機能を搭載することで、もっと多くの方々が日常的に寿司店との出会いを楽しめるようになりました。

今後も掲載エリアの拡充や新機能の追加を予定しており、寿司文化をより豊かに楽しめる環境づくりを続けてまいります。

（株式会社SUMESHI 代表取締役 瀧本伸哉）

アプリ概要

アプリ名：SUMESHI

リリース日：iOS版 2025年5月／Android版 2025年9月

対応OS：iOS、Android

利用料金：無料

掲載数とエリア：東京都内約120店舗（今後、全国エリアに拡大予定）

ダウンロードURL：

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/sumeshi/id6466813814

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=app.sumeshi.sumeshi

会社概要

社名：株式会社SUMESHI

所在地：東京都中央日本橋堀留町1丁目10番13号

設立：2023年2月

代表者：瀧本伸哉

事業内容：寿司専門メディアの運営／寿司に関する企画プロデュース／海外事業／コンサルティング

コーポレートサイト：https://sumeshi.co.jp

お問い合わせ先：sushi_media_01@sumeshi.co.jp