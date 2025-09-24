ちいかわたちがシーリングライトに！イラストが消灯時にほのかに光る「ちいかわシーリングライト」を販売

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下　ドウシシャ)は、イラストレーター・ナガノ氏が描くキャラクター「ちいかわ」のイラストが浮かび上がる「ちいかわ　シーリングライト」を、2025年9月中旬よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の家電量販店などを通じて販売します。
（輸入元：株式会社ドウシシャ　発売元：株式会社ジョイパレット）



商品URL：https://doshisha-led.com/chiikawa/



【特長】


◆ちいかわのデザイン


　シーリングライトのカバーは、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がそれぞれさすまたや討伐棒を持ったイラストがピンク色で描かれています。ライトをつけていない時でも、お部屋の雰囲気が明るくなるデザインで、誕生日や引っ越し祝いのギフトにもおすすめです。



ちいかわデザイン


◆消灯時にイラスト部分が蛍光グリーンにやさしく光る


　シーリングライトカバーに描かれたイラストは蓄光仕様となっており、消灯時にほのかに蛍光グリーンに発光します。蓄光は時間の経過とともに少しずつ弱まるため、自然な入眠を妨げないように配慮しました。また、すぐに真っ暗にならないため、暗がりが苦手なお子さまにも安心してお使いいただけます。



消灯時にイラストがほのかに光る

◆使いやすい便利な機能を標準搭載


　個人のお部屋に多い6畳用モデルで、調光７段階、常夜灯2段階、お休みタイマー、かべスイッチメモリと、シーリングライトとしての基本機能も充実しています。



◆オリジナルデザインの多機能リモコン


　「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が寝ているイラストが描かれたオリジナルデザインの多機能リモコンを採用。



ちいかわたちが寝ているデザイン


【ちいかわについて】


　「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノ氏が描くX発の漫画作品。


　いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる物語は、幅広い世代から支持されています。


グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ　なんか小さくてかわいいやつ」が7巻まで発売中。


また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」が「めざましテレビ」(フジテレビ系列)内にて放送中。



■ちいかわ公式X　　　 　：https://x.com/ngnchiikawa


■ちいかわ公式Instagram：https://www.instagram.com/ngnchiikawa/


■ちいかわインフォ　　　：https://chiikawa-info.jp



【商品概要】


名称 　：ちいかわ　シーリングライト（調光6畳用）


型番 　：CK40-A06DX


電源 　：AC100V　50/60Hz


消費電力（約）　　：24.5W（100％点灯時）


　　　　　　　　　：1W（常夜灯点灯時）


定格光束（約）　　：3300lm


外形寸法（約） 　：直径400ｍｍ×厚み98ｍｍ


本体質量（約）　　：0.7kg


付属品　　　　　　：リモコン×1、リモコン用単3形乾電池（お試し用）×2、リモコンケース×1、リモコンケース用ネジ×2


URL 　： https://doshisha-led.com/chiikawa/



(C)nagano / chiikawa committee



【会社概要】


商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


TEL：0120-104-481 （平日　9:00～17:00）



