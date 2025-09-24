Wild Turkey、名高いシリーズ最終作「Master′s Keep Beacon」を発表





卓越したウイスキーを生み出した10年の集大成となるこのリリースは、父子デュオであるEddieとBruce Russellのコラボレーションにより、蒸留所の過去と未来を称える

ケンタッキー州ローレンスバーグ, 2025年9月24日 /PRNewswire/ -- 大胆なケンタッキー・バーボンで知られる受賞歴のある蒸留所であるWild Turkey Distilling Companyは本日、伝説的なMaster's Keepコレクションの最終リリースを発表しました。Master's Keep Beacon。卓越した境界を押し広げるアメリカン・ウイスキーの10年間を締めくくるこの最終章は、蒸留所の由緒ある伝統への大胆な賛辞であると同時に、今後の道筋を照らすものです。マスター蒸留家Eddie Russellと副マスターブレンダーBruce Russellが手掛けたこの限定版118プルーフリリースは、2種類の個性豊かな手選りバーボンをブレンドして仕上げられ、9月より世界中の厳選小売店で販売開始となります。



Wild Turkey Announces Master’s Keep Beacon, the Final Release in the Celebrated Series



Master's Keep Beaconは、10年と16年のバーボンをブレンドしたもので、それぞれ蒸留所の歴史における重要な瞬間を反映するよう手作業で厳選されています。Eddieが選んだ16年物は、2007年から2008年に蒸留されたもので、2011年の大規模拡張直前に、彼が技を磨いた最初の場所であるWild Turkeyのオリジナル蒸留所に残された最後の樽から選ばれました。Bruceの10年物（2015年蒸留）は、彼が家業に加わった際、父と祖父である殿堂入りマスター蒸留家Jimmy Russellと共に初めて手掛けたものの一つです。二人は異なる時代の風味を調和させ、Master's Keepシリーズで最高アルコール度数のリリースを創り上げました。

2015年に遡るMaster's Keepシリーズは、Eddie Russellの発案によるもので、Wild Turkeyの象徴的なコアラインナップを超えた新たな表現を探求する専用コレクションを提供しています。以来、彼はバーボンの職人技の限界に挑戦し続け、バーボン界で最も求められている限定リリースを数多く生み出してきました。Wild Turkeyがウイスキーコレクターから最も憧れられるブランドの一つに成長する中で、この限定コレクションは、蒸留所のルーツに敬意を払いながらも創造的な探求の場を提供するという決定的な役割を果たしてきました。過去10年間、シリーズの各リリースはバーボン愛好家コミュニティから圧倒的な反響を得て、Master's Keepを業界で最も尊敬されるコレクションの一つとして確固たる地位に押し上げました。主要なスピリッツ専門誌や評論家たちは各製品に高評価を与え、リリースされるたびに年間最優秀ウイスキーとして称賛を続けてきました。最終章となる今回は、父子デュオであるEddieとBruceが数十年にわたる共同のウイスキー製造ノウハウを結集し、シリーズの伝統を称えつつ、その集大成となる作品を生み出しました。

この人気コレクションは、開始以来世界中で10回のリリースが行われています：17 Year（2015年）、Decades（2016年）、Revival（2018年）、Cornerstone（2019年）、Bottled in Bond（2020年）、One（2021年）、Unforgotten（2022年）、Voyage（2023年）、Triumph（2024年）。

「10年前にMaster's Keepシリーズの立ち上げを決めた時、特別なものになるとは思っていましたが、これほどの旅になるとは想像もしていませんでした」と、Wild TurkeyのマスターディスティラーであるEddie Russellは述べています。「最初のリリースは、当社史上最もユニークなウイスキーでした。それ以降、各リリースを通じて、当社の貯蔵庫に眠る希少なウイスキーの数々を皆様にお届けしつつ、Wild Turkeyとしての本質を貫いてまいりました。10年を振り返り、これまで生み出した成果に誇りを感じると同時に、これから始まる新たな挑戦に胸を躍らせています。」

「蒸留所に加わって以来、父がMaster's Keepシリーズの一環として驚くべきバーボンを造り上げる姿を目の当たりにしてきました。その全ては祖父が確立した大胆な味わいを追求する理念と献身に根ざしています。」と、アソシエイト・マスターブレンダーであるBruce Russellは述べています。「今回の最終リリースは特に意義深いものと感じています。ボトルに私の署名が入った初のMaster's Keepであり、蒸留所での初期の頃に私が手掛けたバーボンを用いて造られたからです。この象徴的なコレクションに、私自身の歩みの重要な一章を象徴し、今後の道筋を拓くバーボンで名を刻めたことを誇りに思います。」

Master's Keepシリーズの最終リリースでは、ダークフルーツとチェリーの香りに続き、ハニー、バニラ、コーラの香りが広がります。キャラメリゼした砂糖、トフィー、紅茶の甘く温かな香りに焼き菓子のスパイスが加わり、熟成したオークと革のニュアンスが長く続く温かな余韻へと導きます。

Master's Keep Beaconは全世界で数量限定販売され、希望小売価格は300ドルです。

WILD TURKEYについて

Wild Turkey Bourbonの蒸留所はケンタッキー州にあり、ケンタッキー川沿いの深い石灰岩棚に位置しています。この棚は天然のフィルターとして機能し、高品質な製品製造に不可欠な透き通った水を蒸留所に供給しています。Wild Turkeyは、Wild Turkey蒸留所で100年以上の経験を積んだ伝説的な父子マスター蒸留家チーム、Jimmy RussellとEddie Russellを擁しています。そして今、次世代のアソシエイトブレンダーであるBruce Russellが加わっています。

有名なWild Turkeyのブランド名は、1940年に蒸留所の幹部Thomas McCartheyが友人グループとのWild Turkey狩猟旅行に倉庫のサンプルを数本持参したことに端を発します。翌年、友人たちが「あのWild Turkeyウイスキーをくれ」と頼んだことでブランドが誕生しました。

Wild Turkeyは、ほとんどのバーボンよりもはるかに低いアルコール度数で蒸留され、新しいオーク樽に詰められます。これにより製造工程で蒸発する成分が少なくなり、より豊かな風味が生まれます。最高品質の新アメリカンオーク樽で、最も強い焦がし（第4段階「アリゲーター」焦がし）を施して熟成させることで、ウイスキーに滑らかな風味と深い琥珀色を付与します。樽詰めはケンタッキー州ローレンスバーグの蒸留所で行われます。ウェブサイト：wildturkey.com.

CAMPARI GROUPについて

Campari Groupは、グローバル、地域、ローカルの重点分野にまたがる50以上のプレミアムおよびスーパープレミアムブランドを擁する、世界のスピリッツ業界における主要企業です。

グループの重点分野であるグローバル重点ブランドには、Aperol、Campari、SKYY、Grand Marnier、Espolòn、Courvoisier、Wild Turkey、Appleton Estateが含まれます。

1860年に創業した当グループは、現在プレミアム酒類業界で世界第6位の規模を誇ります。世界190カ国以上で事業を展開し、特に欧州と南北アメリカで主導的地位を確立してグローバルな流通網を有しています。

Campari Groupの成長戦略は、強力なブランド構築による有機的成長と、ブランド・事業の選択的買収による外部成長の融合を目指しています。

本社をイタリア・セスト・サン・ジョヴァンニに置くCampari Groupは、世界23か所の生産拠点を運営し、26か国に自社流通網を有しています。Campari Groupの従業員数は約4,900名です。

親会社であるDavide Campari-Milano N.V. （Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM）の株式は、2001年よりイタリア証券取引所に上場されています。詳細はこちら：http://www.camparigroup.com/en. 当社のブランドを責任を持ってお楽しみください。

