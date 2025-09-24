【導入事例】WOW WORLD、株式会社ジェイアール東日本企画のメール配信システム導入事例を公開

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、株式会社ジェイアール東日本企画（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川 明彦、以下、ジェイアール東日本企画）様に提供したメール配信システム「WEBCAS e-mail」の導入事例インタビューを本日公開いたしました。同社はWEBCASを活用し、ベビーカーレンタルサービス「ベビカル」の会員向けメールなどを配信されています。

◆ジェイアール東日本企画様 WEBCAS導入事例インタビュー

⇒ https://www.webcas.jp/casestudy/case329/(https://www.webcas.jp/casestudy/case329/)

＜ジェイアール東日本企画様 WEBCAS導入事例＞

ジェイアール東日本企画様は、JR東日本のグループ会社のひとつで、交通広告や各種媒体を活用した広告サービスの提供をメインにおこなう総合広告代理店です。近年は広告事業の枠を超えた新規事業にも取り組んでおり、事業領域を拡大されています。同社ではその新規事業の一つとして運営するベビーカーレンタルサービス「ベビカル」において、メール配信システム「WEBCAS e-mail」を活用したメール配信をおこなわれています。

これまでベビカル事業においてメールを活用した情報発信はおこなっていませんでしたが、会員数が増加する中で、ご担当者さまは「万が一システムトラブル等が起きた際など、緊急時に全会員への情報発信手段がないこと」に危機感を覚えていました。そこでメール配信システムの導入を検討し、JR東日本グループの別事業で大量一斉配信の実績があった「WEBCAS e-mail」を採用されました。WEBCAS導入後は、課題であった緊急時の情報発信に対して備えられるようになり、さらには新規貸出場所のお知らせやプロモーションなどの情報を載せた定期的なメール配信も可能となりました。

WEBCAS e-mailで定期的に配信しているメールの一部。貸し出し場所のお知らせのほかに、同社が販売している「新幹線ベビーカー」のプロモーションも載せている

導入から現在までベビカルではシステムトラブル等は発生しておらず、緊急連絡としての使用機会はないものの、10万件を超える会員への定期的なメール配信については導入当初より月２回の頻度で続けており、会員からの反応も大変良好です。配信タイミングやタイトルの工夫で開封率は上昇し直近では46%だったほか、掲載したアンケートへの回答状況も良く、メール配信の成果が出てきています。緊急時に備えるために導入したメール配信システムでしたが、結果的に会員との定常的なコミュニケーション手段としても、同社にとって重要な存在になっています。

このたび、ご担当者様にWEBCASの活用内容や導入経緯、選定理由などを詳しくお聞きしました。ぜひご覧ください。

【ジェイアール東日本企画様 導入システムのご紹介】

・メール配信システム「WEBCAS e-mail」

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズ

https://www.webcas.jp/

WOW WORLDの自社開発製品である「WEBCAS」シリーズは、企業と顧客の“双方向コミュニケーション”を多様なチャネルで実現できるアプリケーションソフトウェアシリーズです。ラインナップには、メール配信、アンケート作成、メール共有管理、顧客管理、LINEメッセージ配信、SMS配信などがあり、マーケティングやカスタマーサクセスにおけるコミュニケーションの課題解決に活用いただけます。複数のデータベースや他システムとの連携、柔軟なカスタマイズができるクラウド版のほか、自社環境に導入できるパッケージ版もご用意。EC運営企業、メーカー、保険会社、金融機関、官公庁など、大手企業を中心に10,000社以上の採用実績があります。

■ジェイアール東日本企画様について

商号：株式会社ジェイアール東日本企画

代表者：代表取締役社長 石川 明彦

所在地：東京都渋谷区恵比寿南1丁目5番5号 JR恵比寿ビル

設立：1988年5月9日

事業内容：総合広告代理店

URL：https://www.jeki.co.jp/

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

設立：1995年4月

資本金：1億円

URL：https://www.wow-world.co.jp