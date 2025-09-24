健康優良企業「銀の認定」を6年連続で更新【学研メディカルサポート】
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研メディカルサポート（東京・品川／代表取締役社長：清水修）は、健康保険組合連合会東京連合会に「健康企業宣言※」を行い、健康経営に向けた職場の健康づくりや、環境整備などの積極的な取り組みが評価され、2025年9月1日（月）付で健康優良企業「銀の認定」（健銀第1211号（5））を取得いたしました。2020年に初めて取得してから、今年で6年連続の認定となります。
※健康企業宣言(R)とは
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat070/collabo271210-1/
■ 健康優良企業「銀の認定」とは
健康優良企業「銀の認定」は、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する「健康企業宣言」を掲げ、職場の健康づくりにおいて一定の成果を収めた企業に与えられる認定制度です。
認定取得には従業員の「100％健診受診」を目指し、「健診結果活用」「健康づくり環境の整備」「食」「運動」「禁煙」「心の健康」といった項目に積極的に取り組むことが求められ、達成基準（合計点数80点以上）を満たした企業に、健康保険組合連合会東京連合会から「健康優良企業 銀の認定証」が交付されます。
株式会社学研メディカルサポートでは、従業員やご家族の健康維持・増進のため、今後も健康経営への取り組みを積極的に推進してまいります。
＜健康企業宣言「銀の認定」・「金の認定」を目指しましょう＞
https://www.kprt.jp/contents/health/index.html
■株式会社学研メディカルサポート（Gakken Medical Support Co., Ltd.）
https://gakken-meds.jp/
・代表取締役社長：清水 修
・法人設立年月日：2011年4月6日（2014年10月1日商号変更）
・資本金：49,000,000円
・所在住所：〒141-8414 東京都品川区西五反田2-11-8
・所在住所(大阪営業所)：〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル11F
・電話番号：03-6431-1228（代表）
・事業内容：医療・看護・介護分野への教育コンテンツ配信事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開