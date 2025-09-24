1日10分の健康習慣！体型・目的に合わせたセパレート式 「フィットネスボード10分」 登場！ミスターカード株式会社
ミスターカード株式会社（本社：埼玉県川口市）は、1日10分で毎日続けられる体力作りを目的とした「フィットネスボード10分」を2025年9月26日に発売いたします。
中高年層の健康習慣として軽量・セパレート構造・多彩なトレーニングメニューにより、家庭内で無理なく続けられる運動習慣をサポートするアイテムです。高齢化が進む日本社会では、健康寿命の延伸が重要な課題となっています。特に50～70代の中高年層では、「運動したいが何から始めればよいかわからない」「重い器具は不安」といった声が多く寄せられています。こうしたニーズに応えるべく、miraiONは「フィットネスボード10分」を開発。誰でも気軽に始められ、続けられる運動習慣アイテムとしていかがでしょう。
■発表商品
ブランド：miraiON
商品名：フィットネスボード10分
型番：MR-SAH09-WH
JAN：4580575278586
想定売価：（税抜）\9,981（税込）\10,980
発売日：2025年9月26日（金）
製品情報：
https://www.miraion.jp/mr-sah09/
■お買い求め先
・楽天店
https://item.rakuten.co.jp/allbuy/mr-sah09-wh/
・Yahooショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/allbuy/mr-sah09-wh.html
■ 特長
◎ セパレート構造 ：縦や横に連結可能。一体型ボードと比べて、身長や体型に合わせて調整。2人同時トレーニングも可能。
◎ 多彩なワークアウト ：レッグスライダー、コアトレーニング、ケーゲルエクササイズ、アーム・アブクランチなど。
◎ バンド＆ハンドル ：レジスタンスバンドでのトレーニングやハンドルを利用したトレーニングを利用できます。
◎ クッションパーツ ：エルボーパッド、ニーパッドなど部位別に保護。
◎ スマートディスプレイ ：時間・回数・消費カロリーの表示 ※目安
◎ 軽量・収納 ：鉄アレイなどの機材より軽くて持ち運びやすい重さ約2.6kg。部屋の移動や収納に便利！
◎ 静音対策 ：滑り止めパッド採用により、時間や場所を選ばず使えます。
■ こんな方におすすめ
◎ 健康運動、転倒予防、体幹強化、関節にやさしい足腰トレーニング
◎ 短時間で効果的な運動習慣（1日10分）
◎ 自宅で手軽に継続可能（コスト、プライバシー対策）
■ 仕様
◎材質：本体/PP、マット/EVA、バンド/ゴム
◎寸法（約）：70 × 15 × 7cm（ボード1枚）
◎総重量：約2.6kg
◎付属品：本体ボード×2、バンド×2、ハンドル×2、パッド、クイックガイド
※注意事項
・使用した結果・感想にはそれぞれ個人差があります。
・詳しく注意事項は同梱されているクイックガイドをよくお読み頂いてからご使用ください。
・仕様、デザイン等（ロゴマーク等含む）は予告なく変更する場合がございます。
・画像はイメージです。
■ミスターカード株式会社
2007年8月に設立。「PAPAGO!」、「cellevo」、「REMAX」、「WK DESIGN」、「GOLiFE!」、「Dr.Lumen」などの正規代理店事業全般を行っており、コンピューター、スマホアクセサリー、カーエレクトロニクス、美容関連などの製品など幅広いラインナップの製品を販売しています。2020年2月からガジェットブランド「miraiON」を立ち上げました。
