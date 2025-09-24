“ららぽーと柏の葉がアーバンスポーツの舞台に！ダブルダッチ・BMX・スケボー・インライン・フリースタイルフット 2年連続開催”― 柏市後援、3会場をめぐる体験型イベント ―

株式会社MoveXイベント公式サイト :https://freestyle-space.com/school/kasiwanoha2025/

株式会社MoveX（本社：東京都品川区）は、親子で楽しめる体験型アーバンスポーツイベント「クロススポーツパーク in ららぽーと柏の葉」を、2025年10月4日（土）・5日（日）の2日間、ららぽーと柏の葉（千葉県柏市）にて開催します。

本イベントは2024年に続き2年連続の開催。柏市の後援を得て、地域と連携しながらさらに充実したプログラムを展開します。

会場は「クリスタルコート」「センタープラザ」「本館1F ウエルシア前」の3か所。来場者は施設内を回遊しながら、各地で多彩なアーバンスポーツを体験できます。

ダブルダッチ、フリースタイルフットボール、インラインスケート、BMX、スケートボードといった競技の体験に加え、トッププレイヤーによるパフォーマンスも実施。商業施設が一体となって「アーバンスポーツのテーマパーク」となる2日間をぜひお楽しみください。

■注目ポイント

ダブルダッチ | 体験フリースタイルフットボール | 体験インラインスケート| 体験BMX | 体験スケートボード| 体験会場イメージ

無料で楽しめる体験会

■イベント概要

イベント名：クロススポーツパーク in ららぽーと柏の葉

日程 ：2025年10月4日（土）～10月5日（日）

時間 ：11:30～16:30

会場 ：クリスタルコート／センタープラザ／本館1F ウエルシア前

住所 ：〒277-8518 千葉県柏市若柴１７５

参加費 ：無料

対象年齢 ：年齢制限なし（BMXは自転車に乗れるお子様が対象）

主催 ：FREESTYLE SPACE 実行委員会 | (株)MoveX

共催 ：(株)ムラサキスポーツ

後援 ：柏市

参加方法 ：クロススポーツパーク公式LINEを友達追加し、トーク画面からお申込みください。

■体験会

■11:00 - 13:30 / 14:00 - 16:00

ダブルダッチ / フリースタイルフットボール / インラインスケート / BMX / スケートボード

■パフォーマンス

前半 ： 13:30～14:00 ※ダブルダッチ / フリースタイルフットボール

後半 ： 16:00～16:30 ※インラインスケート / BMX

■パフォーマー

ダブルダッチ｜TAISUKE、TATSUYA、DD K-ta

フリースタイルフットボール｜AKI、ray、mayo、kaisei

インラインスケート｜伊藤一也、村田龍、四反田実、伊藤千秋、岩間葵（予定）

BMX｜森谷天斗、松村龍雅

ダブルダッチ | パフォーマンスフリースタイルフットボール | パフォーマンスインラインスケート | パフォーマンスBMX | パフォーマンス



■注意事項

クロススポーツパークとは

- 雨天により、実施場所や時間の変更、または中止となる場合があります。- 混雑時は待ち時間が発生する可能性があります。- 体験参加には参加同意書へのサインをお願いしております。未成年者は保護者の同意が必要です。- 内容は予告なく変更となる場合があります。※タイムテーブルは進行状況等により前後する場合がありますので、予めご了承ください。

「クロススポーツパーク」は、これまでに累計57,000人以上（2025年5月31日時点）が参加したアーバンスポーツ体験イベントです。全国各地で開催されており、場所を問わず多様なスポーツを一堂に体験できることが特徴。子どもたちが新しい興味や可能性を発見できる絶好の機会となっています。

スケートボード、BMX、ブレイキン、パルクール、ダブルダッチなどの人気競技から、フリースタイルバスケ、フリースタイルフットボール、けん玉まで、多彩な種目が体験可能。プロによるレクチャーを受けながら、アーバンスポーツの楽しさと魅力を存分に味わうことができます。

週末のイベントにぜひいらっしゃって下さい！子連れイベントとして大人気のクロススポーツパークは、家族みんなで楽しめる週末イベントとしておすすめです。

クロススポーツパーク公式 :https://freestyle-space.com/school/

株式会社MoveX

社名：株式会社MoveX (2025年2月18日に株式会社イーシーナから商号を変更）

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

代表者：代表取締役 鴇崎魚彦

設立年月日：2017年2月

主要事業：スポーツエンタメ事業、スクール事業



アーバンスポーツやストリートカルチャーの魅力を活かし、新たな文化とコミュニティを日々生み出している。

アーバンスポーツ体感イベント「クロススポーツパーク」や、マルチスポーツ教室「クロススポーツアカデミア」、フリースタイルカルチャーミックスバトル「FREESTYLE SPACE」、ストリートカルチャーの祭典「TOSHIMA STREET FES」など、多彩な事業を展開。さらに企業・自治体との連携によるプロモーション事業を通じ、イベント企画やメディア戦略を駆使して地域活性化にも貢献し、新たな価値の創出に取り組んでいる。