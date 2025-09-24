【ディリラバ＆ゴン・ジュン初共演】中国時代劇「安楽伝」が9月22日からBS11+で見放題・レンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年9月22日（月）より中国時代劇「安楽伝」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329900&id=bodyimage1】
（C）2023 Youku Information Technology （Beijing） Co., Ltd. All Rights Reserved
中国時代劇「安楽伝」のあらすじ
嘉昌帝が帝永寧を謀反の罪に問い、帝家一族の皆殺しを命じる。未来の皇太子妃から一転、謀反人の娘となった帝梓元は斬首される寸前で皇太子・韓菀に救われるが幽閉生活を強いられる。それから10年、一族の汚名を晴らすべく計画を進める帝梓元は、安楽と名を変え女海賊として復讐の機会を狙っていた。一方、帝梓元を想い続ける韓菀は彼女を太子妃に迎えたいと父に願い出るには手柄を立てる必要があると考え、海賊退治のためお忍びで靖南に向かう。そこで出会った３万の水軍を指揮する豪快な女海賊・安楽から求婚され戸惑う韓菀。都に乗り込み帝家を陥れた陰謀の真相を調べ始めた安楽は、自分の正体に気づかない韓菀を籠絡しようとするが…
キャスト
ディリラバ（迪麗熱巴）「プラチナの恋人たち」
ゴン・ジュン（龔俊）「山河令」
リウ・ユーニン（劉宇寧） 「江湖英雄伝～HEROES～」
スタッフ
原作：星零（「千古の愛～天上の詩～」脚本）
総監督：ゲイリー・シン（成子瑜）「山河令」
【配信開始日】
2025年9月22日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/anrakuden?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/anrakuden?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
