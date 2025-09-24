英国の食品安全検査市場は、消費者意識の高まりと規制改革を背景に、2033年までに28億ドル規模に急成長する見込み
英国の食品安全検査市場は大幅な成長軌道に乗っており、業界予測によると、市場規模は2024年の13億623万米ドルから2033年には28億182万米ドルへと急増すると見込まれています。この成長は、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）9.23%を表しています。この成長は、規制当局の監視強化、食品安全基準の進化、そして食中毒や汚染物質に関する消費者意識の高まりによって牽引されています。
高度な食品検査技術への需要の高まり
英国の食品業界では、食品の安全性確保において予防措置への大きな転換が進んでいます。食中毒、アレルゲン、残留化学物質、遺伝子組み換え生物（GMO）の増加に伴い、関係者はPCR法、クロマトグラフィー、バイオセンサーなどの高度な検査技術を導入しています。これらの技術は、精度、スピード、そしてEUおよび英国の食品安全規制へのコンプライアンスの向上を実現し、現代の食品加工・包装システムに不可欠な要素となっています。
成長の触媒としての規制環境
英国食品基準庁（FSA）は、特に国内および国際基準への準拠が最重要となるBrexit後も、公衆衛生を守るため、厳格な安全基準の施行を継続しています。トレーサビリティ、衛生監視、ラベル表示に関する法規制の強化により、食品メーカーやサプライヤーは、堅牢な検査プロトコルへの投資をさらに促進すると予想されます。デジタルトレーサビリティシステムやブロックチェーンベースの食品監査への移行も、市場の進化を加速させています。
消費者の健康への懸念が検査ニーズを刺激
健康意識が高まる英国国民は、食品の表示と調達における透明性の向上を求めています。グルテン、乳製品、大豆などのアレルゲンに関する懸念に加え、化学物質汚染や残留農薬への意識の高まりから、食品ブランドは積極的な検査ソリューションの導入を迫られています。これにより、乳製品、肉、魚介類、ベーカリー、加工食品の各分野で需要が高まり、小売業者はすべてのバッチに対して分析証明書の提出を求めています。
民間および公共部門の投資が増加
民間企業と政府機関の両方が、研究開発とラボインフラに多額の投資を行っています。新しい認定ラボやモバイル検査ユニットの設置により、リアルタイムのオンサイト検査が可能になり、特に大規模な食品加工拠点やコールドチェーン物流にとって重要です。さらに、フードテック企業と学術機関の提携により、病原体検出、微生物リスク評価、AIを活用した予測分析におけるイノベーションが促進されています。
ニッチな能力で革新を起こす中小企業とスタートアップ
中小企業と英国を拠点とするフードテックのスタートアップは、カスタム検査キット、迅速診断、ブロックチェーン統合検証ツールを提供することで、重要な役割を果たしています。これらのソリューションは、大規模な試験機関に依存せずに高い安全基準を維持したいオーガニック食品生産者、地元農家、そしてオンライン食料品プラットフォームにとって特に価値があります。この傾向は、最先端の試験技術へのアクセスを拡大する一方で、市場の細分化に大きく貢献しています。
英国食品安全試験市場の主要企業
ALS Laboratories （UK） Limited
Bureau Veritas UK Limited
Campden BRI Group
