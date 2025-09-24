コンテンツクリエイター向けに設計された32型4K 量子ドット有機EL 240Hz、最大1000ニットのピーク輝度を備えた「ProArt Display OLED PA32UCDM」が発売開始

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ASUSのクリエイター向けシリーズProArtよりコンテンツクリエイター向けに設計された32型4K 量子ドット有機EL 240Hz、1000ニット（3%エリア）のピーク輝度、とデュアルThunderbolt 4接続を備えた、プロフェッショナルモニター「ProArt Display OLED PA32UCDM」を2025年9月26日より順次発売いたします。

【主な特徴】

- ProArt Display PA32UCDMは、1000ニット（3%エリア）のピーク輝度と卓越したコントラストを実現する32型4K 量子ドット有機ELモニター- 99% DCI-P3、真の10ビット色深度、Delta E<1の色精度に加え、Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gammaに対応- 240Hzのリフレッシュレートにより、滑らかで高速なレンダリングと、1台でシームレスな作品の品質チェックが可能- ASUS ProArtハードウェアキャリブレーションはCalmanおよびLight Illusion ColourSpaceに対応し、WindowsおよびMacで利用可能- 96WのPower Deliveryとデイジーチェーン対応のThunderbolt 4デュアルポートをはじめとした豊富な接続性

本製品はコンテンツクリエイター向けに設計されており、32インチ4K 量子ドット有機ELパネルによる最大240Hzリフレッシュレート、1000ニット（3%エリア）のピーク輝度、そして卓越したコントラストを提供します。99% DCI-P3カバー率と10ビット色深度により、映像編集やポストプロダクションワークフローに最適です。工場出荷時にDelta E<1の色精度でキャリブレーションされており、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSソフトウェアに対応したASUS ProArtハードウェアキャリブレーション機能も備えています。

【精密な制作環境を実現】

量子ドット有機ELパネルを搭載し、最大1000ニット（3%エリア）のピーク輝度で深い黒と明るい白を両立し、圧倒的なコントラストを実現します。さらに可変リフレッシュレート（VRR）技術と最大240Hzリフレッシュレートにより、クリエイターは高速レンダリングのビジュアル制作や作品の品質チェックを1台のディスプレイでシームレスに行えます。HDMI 2.1ポートは4K/240Hzをサポートし、滑らかかつ精細な映像を表示します。

【リアルな色再現】

99% DCI-P3カバー率と10ビット色深度で業界標準を上回る色表現を実現。OLEDパネルは10億7000万色以上を表示し、クリエイターに幅広い色域を提供します。ProArtディスプレイは工場出荷時に新しい三段階プロセスでキャリブレーションされ、ASUS独自のグレースケール追跡技術で厳格にテストされており、滑らかな階調、均一性、そしてDelta E<1の高精度な色再現を保証します。各グレースケールレベルも慎重に測定・設定され、医療用途に求められるDICOM規格にも準拠しています。

【充実した接続性】

デュアルThunderbolt 4ポートとHDMI 2.1ポートにより、現行および将来のディスプレイや周辺機器との高い互換性を確保。Thunderbolt 4ポートの1つは最大96WのPower Deliveryに対応し、複数ディスプレイのデイジーチェーン接続も可能です。内蔵USB 3.2ハブ（Type-A/Type-C）により、さまざまなデバイス・周辺機器への接続や充電も簡単です。

【ASUS OLED Care】

ProArt OLEDシリーズには、画面焼き付き防止のためのASUS OLED Care機能を搭載。パネル保護機能には、Sensing Protection Pixel Shift、スクリーンセーバー、ISP（グローバル）、Off Sensingなどがあり、静止画像の表示を回避します（2段階調整可能）。3段階調整可能なイメージプロテクション機能は、タスクバー・ロゴ・映像端などを自動検出し、周囲の輝度を下げて焼き付きリスクを低減します。さらに、近接センサーによってユーザーが不在の際は自動的に輝度を徐々に下げる機能も備えています（3段階調整可能）。

ProArt Display OLED PA32UCDM：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa32ucdm/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-oled-pa32ucdm/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

ProArtについて

ProArtは、プロとアートの融合であり、クリエイターによるクリエイターのためのものです。ユーザーの創造性に火をつけ、インスピレーションの火花をとらえ、未踏の世界を創造するための包括的なプロの力です。

ProArt公式サイト：https://www.asus.com/jp/ProArt/

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan