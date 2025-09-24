老化の連鎖を制御～肌老化を加速させるSASPの抑制因子を特定～







大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、老化を加速させるSASP※1を抑制する因子PPAR※2を特定し、肌老化を抑制する可能性を見出しました。本研究成果は2025年8月16日～17日に開催された第43回日本美容皮膚科学会総会・学術大会にて発表いたしました。老化細胞のSASPを抑制し肌の老化を制御する（イメージ図）