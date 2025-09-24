【京王百貨店 新宿店】日本各地の話題の味が集結する「シューイチ 全国うまいもの博」を初開催します















































●福岡県／焼きパイとお菓子 onomatopée（オノマトペ）

《初登場》《京王限定販売》《実演》

「ミニーパイ〈ピスタチオクランチ〉」（15個入）2,500円

〈各日限定150セット販売予定〉









●東京都／Eriko Osawa Earthly Gelato

《初登場》《実演》

「野菜ジェラート〈いちご＆沖縄パイナップル＆ビーツマカダミア〉」（シングル・1カップ）950円









●三重県／いきものクッキーアート kurimaro collection

《初登場》

「いきものクッキーアート各種」（1個）594円









●熊本県／福田屋 熊本和栗庵

〈左から時計まわり〉

「甘露煮ケーキ」（1個）324円

「甘露煮パイ」（1個）259円

「栗好き」（6個入）1,360円









●東京都／AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）

《初登場》

「タルト マカダミアん」（1個）480円









●福岡県／かさの家 実演

「梅ヶ枝餅」（5個）750円





https://digitalpr.jp/table_img/2943/118464/118464_web_3.png











●愛媛県／白楽天 今治本店

《初登場》《実演》

「焼豚玉子飯」（1折）1,280円











●東京都／IRON DINER（アイアン ダイナー）

《初登場》《京王百貨店限定》《実演》

「昔ながらの広島昭和焼」（1枚）1,800円











●福岡県／元祖博多めんたい重

《初登場》《実演》

「めんたい重のお弁当」（1折）2,160円



https://digitalpr.jp/table_img/2943/118464/118464_web_4.png





●東京都／かき氷専門店 ひみつ堂「いちごみるく～極上の口どけ～」（1カップ）1,800円季節ごとに変わる豊富なメニューが人気の東京 谷中の有名店。完熟いちごと砂糖のみで作られた自家製蜜でフルーツをそのまま食べているような味わいです。器からあふれそうなほどたっぷりと盛り付けた氷と蜜。「いちごみるく」はひみつ堂の看板商品のひとつです。●群馬県／水沢うどん 田丸屋 《初登場》《京王限定販売》「もりうどん 2色つゆ」（1人前、小鉢付）1,650円1582年創業。小麦・塩・水沢の水のみで打つ伝統のうどんを、醤油と胡麻の2種類のつゆでお楽しみいただけます。出汁は利尻昆布、羅臼昆布、真昆布を季節の気温や湿度、水温など気候によって使い分け、熟成された本枯れの鰹節、鮪節などを使用し、濃厚でも雑味の少ない味わいです。●群馬県／極濃湯麺フタツメ 《初登場》（左）「濃厚タンメン」（1人前）990円濃厚な豚骨と鶏ガラスープが自慢の特製タンメン。（右）「辣椒（ラージョー）味噌タンメン」（1人前）1,000円白麹味噌を加えたピリ辛の辣椒味噌もご用意。●三重県／赤福「お召し上がり 赤福餅」（2個、ほうじ茶付）400円やわらかいお餅の上にこし餡をのせた餅菓子です。※イートイン以外に、《お持ち帰り用》の下記商品もご用意しています。●三重県／赤福（お持ち帰り用）「赤福餅」（12個入）1,300円「白餅鄢餅」（8個入）1,100円●三重県／赤福 五十鈴茶屋（お持ち帰り用）「あずきコルネ〈和三盆クリーム〉」（1本）350円「燦（さん）マロン餅」（5個入）1,200円https://digitalpr.jp/table_img/2943/118464/118464_web_2.png