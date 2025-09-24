【10/8・9開催】ショーケース、「地方自治情報化推進フェア2025」に出展および登壇

「ProTech ID Checker」は、銀行や証券口座の開設や携帯電話の契約、古物品の買取やアカウント登録などにおける本人確認をオンライン上で行うSaaS型のサービスです。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証サービス/JPKI（ワ方式）による照合や顔貌撮影(セルフィー)と本人確認書類との照合を行う方式により、スマホやウェブからの本人確認を速やかに実行します。生体認証技術やAI技術、OCR技術により、95％以上の申し込み完了率を実現し、手続きの煩雑さや時間がかかりすぎることによる離脱を防ぎます。サービスサイトはこちら：https://ekyc.showcase-tv.com/サービスに関するお問い合わせはこちら：https://ekyc.showcase-tv.com/support/