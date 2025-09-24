Orbit Flex、ヘッジファンドレベルの投資リサーチとAIを全ての投資家に提供





新モデルが金融リサーチへのアクセスを民主化し、Orbit Insight上の独占的金融データとワークフローの利用を拡大

ロンドン, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- Orbit Financial Technologyは本日、主要な資産運用会社やヘッジファンドが既に利用している主力リサーチ・分析プラットフォーム「Orbit Insight」向けの新たな月額会員制を発表しました。この変更により、中小規模の企業、ブティックファンド、独立系リサーチャーもアクセスが可能となり、世界の投資機関が信頼する機関投資家向けと同等のツールを利用できるようになります。

Orbit Insightは、Orbit独自の財務データと高度なAIインフラ（検索拡張生成（RAG）技術を含む）を組み合わせ、投資家が数万社を同時にスクリーニングし、信頼性の高いマルチドキュメント分析を実施することを支援します。Orbit Flexと呼ばれる新しいメンバーシップモデルは、この機能へのアクセスを拡大し、コストやアクセスの障壁を取り除き、より幅広いユーザー層がAI駆動のインサイトを活用できるようにします。

従来、調査チームも個人投資家も、処理できるデータ量に制限があり、対象範囲に関する苦渋の選択を迫られてきました。OrbitのAIインフラは、信頼性の高いマルチドキュメント分析を実現する検索拡張生成（RAG）技術により、ユーザーが数万社を同時にスクリーニングすることを可能にします。Orbit独自のデータと分析に加え、ユーザーは自身のデータをOrbit環境にインポートできます。

Orbitは、Claude、Copilot、ChatGPTを含む主要な大規模言語モデルと統合されています。

Orbit Financial Technologyの創業者兼CEOであるDa Weiは、「大規模言語モデルの真の魔法は、これまで不可能だったワークフローを実現することにあります。適切なデータと当社のインフラがあれば、専門的な機関投資家や洗練された個人投資家は、カスタムトレーニングなしであらゆる調査課題に取り組めます。アクセスを民主化することもOrbitの中核理念でした。だからこそ、10年にわたる開発を経て、この先進的な機能をすべての人に提供できることに興奮しています」とに述べました。

従来のデータベンダーが包括的なライセンス料を請求するのとは異なり、Orbitの透明性の高いクレジットベースのシステムでは、ユーザーは実際に利用した分のみを支払います。プラットフォームには「エージェントマーケットプレイス」も含まれており、ユーザーは自身の投資戦略に合わせたAIエージェントを展開できます。人気のエージェントには、Filings Insight Extractor、Portfolio News Tracker、Data Transformerのほか、アンチグリーンウォッシングモニターなどのサステナビリティ関連エージェントがあります。

Orbitは市場で最も包括的な金融データ基盤の一つを構築しました。当プラットフォームは80か国・15万社以上の企業から年間7,000万件以上の文書を処理し、比類なき市場情報と規制インサイトを提供します。orbitfin.ai/flexで無料トライアルを開始してください。

Orbitについて

Orbitは、情報に基づいたデータ駆動型の意思決定を支援するために設計された、高度なAI搭載の金融サービスプラットフォームです。2015年に設立されたOrbitは、80か国・15万社以上の企業から年間7,000万件以上の文書を処理し、比類のない市場インテリジェンスと規制に関する洞察を提供しています。当社のプラットフォームは、包括的なデータカバレッジと高度なAI機能を組み合わせ、非構造化データを運用可能な知見へと変換します。これにより、資産運用会社、ヘッジファンド、データベンダー、取引所、ソフトウェアプラットフォームを支援します。詳細については、orbitfin.aiをご覧ください。

