マイクロヴァスト、BICES 2025で建設機械を電動化

米テキサス州スタッフォード - 2025年9月23日/PRNewswire/- マイクロヴァスト・ホールディングス（NASDAQ: MVST、以下「マイクロヴァスト」または「当社」または「私たち」） は、先進的なバッテリー技術の世界的リーダーとして、北京国際建設機械・建材機械・鉱山機械展示シンポジウム（BICES 2025） において、高性能バッテリー製品一式を展示します。本イベントは2025年9月23日から26日まで、中国国際展覧センター順義館にて開催されます。マイクロヴァストはブースE2170にて、全電動とハイブリッド鉱業用トラックを含み、アプリケーション向けの高効率電力ソリューションを発表します。建設機械の高強度な要求に対応するため、マイクロヴァストは高速充電バッテリーソリューションを強調します。マイクロヴァストの HpTO-37Ah、MpCO-48Ah、HpCO-55Ah バッテリーモデルは、わずか15～20分で80％まで充電でき、機器のダウンタイムを大幅に削減します。これらのバッテリーはまた、広範な動作温度範囲と最大8,000回の充電サイクル寿命を備え、重負荷鉱業用トラックのような高稼働機器において信頼性と長寿命を実現します。また、重負荷運転向けに設計された新型高エネルギー密度バッテリーも展示します。HnSO-70Ahバッテリーは295 Wh/kgのエネルギー密度と最大4,000回のサイクル寿命を実現し、長距離走行が求められるBEV（バッテリー式電気自動車）やHEV（ハイブリッド電気自動車）に最適です。さらに HnCO-120Aバッテリーは270 Wh/kgを誇り、最大5,000回のサイクル寿命を実現。高頻度使用に耐えうる耐久性と、所有コスト削減を可能にします。マイクロヴァストはまた、適応性の高い次世代MV-B（高エネルギー型）および MV-C（高出力型）バッテリーパックを展示します。 これらのパックは従来世代と同等のサイズでありながら、エネルギーと出力を約20％向上させます。高い互換性により、顧客は既存のパワートレインにシームレスに統合でき、特定の運用要件に基づいて高エネルギー型と高出力型セル技術を切り替えることができ、設備更新コストを大幅に削減します。マイクロヴァストは、継続的な技術革新を通じてクリーンエネルギーの未来を推進することに取り組んでいます。優れたバッテリーソリューションを提供することで、建設機械産業の変革を支援し、より持続可能な世界の実現に貢献してまいります。





マイクロヴァストについて

マイクロヴァストは、電気自動車およびエネルギー貯蔵ソリューション向けバッテリー技術を提供する世界的リーダーです。19年以上の実績を持ち、常に最先端のバッテリーシステムを提供し、よりクリーンで持続可能な未来を実現してきました。同社の革新的なアプローチと卓越性への取り組みにより、世界中の顧客にとって信頼できるパートナーとしての地位を確立。2006年にはテキサス州スタッフォードで設立されたマイクロヴァストは、現在810件を超える特許および特許出願を保有しており、今日の電動化ニーズに対応するソリューションを可能にしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com