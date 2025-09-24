女性の鉄欠乏症が生物学的イノベーションにより改善 - 今や3大陸で認知されている





STOCKHOLM, 2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 女性の鉄吸収を改善するよう設計された健康ソリューションが国際的な称賛を集め、欧州、北米、そしてアジアで最高賞を受賞しました。2025年におけるこの3つの認定は、より効果的で忍容性の高い鉄補給の必要性に対する世界的な意識の高まりを浮き彫りにしています。



Women's health by Probi



バイオティクス・ソリューション企業のProbi社が開発した のコンセプトには、臨床研究済みのプロバイオティクス菌株、ラクリプランティバチルス・プランタルム 299v (LP299V®)が含まれています。鉄分と組み合わせると、LP299V®は鉄分の吸収を高め、従来のサプリメントに関連する消化器系の副作用を軽減します。

鉄分不足は世界中で最も差し迫った栄養的課題の一つであり、女性の30%以上が影響を受けています。単に鉄分を追加するのではなく、Probiの特許技術を持つ菌株は、体がより効果的に鉄分を吸収できるようにサポートします。LP299V®は2つの重要な方法で鉄の取り込みをサポートする：鉄分を吸収可能な形で保持し、鉄を変換する酵素の体内での発現を増加させることによって。これにより、食品やサプリメントからの吸収が改善されます。

「1年間で3大陸からの認識は、この問題の緊急性と、科学に裏付けられた生物学的イノベーションがこの問題に対処する可能性を示しています」とプロビのグローバルマーケティングディレクター、マルティナ・ペッターソンは述べています。

最新の栄誉である2025年NutraIngredients-Asia Women's Health Innovation Awardは、9月17日にバンコクで授与され、ヨーロッパおよび北米での先行受賞に続きました。

「このイノベーションは、アジアで鉄分不足が何百万もの女性に影響を与え続けている地域で、重要な役割を果たしています」とプロビのアジア太平洋地域担当責任者、カレン・オングは述べています。 「これは、利用しやすく忍容性の高いソリューションがいかに有意義な変化をもたらすかを補強するものである。

LP299V®は30年以上研究されてきた。もともとは消化器系への効果で知られていましたが、現在では鉄分の吸収を増加させ、世界中の女性の健康結果を改善する独自の能力により認識されています。

プロビについて

プロビ®は、サプリメントおよび機能性食品のためのバイオティクスを研究・製造・提供する、グローバルなバイオティクスソリューション企業です。科学に基づき、お客様や研究パートナーと共に、できるだけ多くの人々が自分の腸内フローラをコントロールできる未来を目指しています。そうすることで、より長く健康的な生活を送ることができるようになります。

1991年にスウェーデンのルンド大学から生まれたProbiは、世界40カ国以上の市場で事業を展開し、世界中で複数の特許を保有しています。2025年以降、プロビはSymrise AGの傘下に入り、イノベーション能力とグローバルな展開の両方をさらに強化している。

