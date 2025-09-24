京セラ製高耐久スマホ・タブレットを「次世代薬局EXPO 東京」に初出展

京 セラ株式会社（以下、京セラ）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される展示会「メディカル ジャパン東京」内、「次世代薬局EXPO 東京」に高耐久スマートフォンとタブレットを初めて出展しますのでお知らせします。

「次世代薬局EXPO 東京」は、薬局・ドラッグストア向けの専門展示会で、薬局DX、オンライン服薬指導、電子お薬手帳、調剤業務、開業支援、薬の配送サービス、在庫管理システムなどが出展されます。薬局業界では、対人業務強化や在宅医療対応で業務が多様化・複雑化しており、厳格な医薬品管理や情報共有、人手不足といった課題により現場負担が増大しています。京セラは、当社が展開する高耐久スマホやタブレットに加え、パートナー企業のソリューションを組み合わせ、薬局業務のDXに貢献します。

■「メディカル ジャパン 東京」内、「次世代薬局EXPO東京」出展概要

■主な出展内容

京セラは、落下や衝撃に強いだけでなく、防水・防塵性能を備えた高耐久スマホやタブレットを展示します。アルコールなどを含ませた布での拭き取りも可能で、衛生管理が求められる薬局の現場でも安心してご使用いただけます。また、バー

コード読み取りに最適化されたカメラ機能や、オンライン資格確認にも活用できるNFC機能も搭載しています。

①かんたん決済ソリューション

専用端末がなくても、当社のスマホやタブレットがPOSレジに早変わり。在宅訪問先での会計や、健康フェアなどの催事での臨時レジとして活用できます。タッチ決済や各種コード決済にも対応し、会計業務の効率化と患者さまの利便性向上を実現します。

②かんたん在庫管理

医薬品のバーコードをスマホで読み取り、棚卸、入庫・出庫時の検品、ピッキング作業を効率化します。京セラ独自のバーコード照合アプリは、マスターデータとの照合により、ヒューマンエラーを防止し、医薬品管理の精度向上に貢献します。

③かんたんトランシーバー

スマホがインカム（IP無線機）になり、スタッフ間の情報共有を円滑にします。調剤室とバックヤード、店舗と在宅訪問中の薬剤師など、離れた場所にいてもボタン一つで一斉にグループ通話が可能です。患者さまをお待たせすることなく、在庫確認や応援要請がスムーズに行えます。

④薬剤認識システム（研究開発中/参考出展）

薬剤の現物を確認することが多い医療現場において、スマホのカメラをかざすだけで薬剤を特定し、個数を数えることができるシステムです。用法が同じ薬剤を一つの袋に入れる一包化における、薬剤の確認作業効率化をご提案します。

さらに京セラでは、日本メーカーならではの安心のサポート体制を整えています。導入支援から保守、保証サービスまでを一貫して提供しており、安心してご利用いただけます。また、業務に適した純正アクセサリーも豊富に取り揃えており、現場のニーズにしっかりとお応えします。ぜひこの機会に、当社ブースへお立ち寄りください。