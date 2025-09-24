こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
損害車リユースのタウセイン・カミュ氏が司会、第7回パラリンアートコンテスト表彰式を開催
損害車※のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本明岳）は、9月18日に当社が主催する「タウ・パラリンアートコンテスト」の表彰式を開催しましたのでお知らせいたします。
※ 事故や災害等により損壊した車両のこと
■タウ・パラリンアートコンテスト表彰式について
9月18日、本社にて「第7回タウ・パラリンアートコンテスト」表彰式を開催いたしました。表彰式では、一般社団法人障がい者自立推進機構(以下「パラリンアート」、代表：松永昭弘)の理事を務めるタレントのセイン・カミュ氏を司会者としてお迎えし、最優秀賞、優秀賞、タウ支店賞のほか、トヨタカローラ新埼玉賞、トヨタレンタリース千葉賞、トヨタカローラ千葉賞といった協賛企業賞の計24作品の表彰を行いました。会場内には今回の受賞作品の原画を展示する「作品ギャラリー」を開設。賞状授与の際には、司会のセイン・カミュ氏がアーティスト一人ひとりに対し、作品に対する思いや受賞の感想についてインタビューしました。
当社は、多くの障がい者が抱える「社会参加への周囲の理解の少なさ」や「金銭的困窮」といった課題解決に寄与することを目指し、2019年より「タウ・パラリンアートコンテスト」を開催しています。今後もこの取り組みを通じて、パラリンアートの理念である「障がい者がアートで夢を叶える世界を作る」の実現を支援してまいります。
■受賞者のコメント
・最優秀賞 「夕陽を見に」 工房はんど Yukiさん
このたびは、私の作品を最優秀賞にお選びいただき、本当にありがとうございます。空に輝く夕陽に染まる街。寄せては返す波の音、潮の香り、そして辺りに満ちる光。その幸福感に包まれながら1日を振り返り、「明日も頑張ろう」と思い帰宅する。そんな日常のワンシーンを描きました。本当にこの場所に行ってみたいという強い想いを込めて描いた作品を、見ていただけるだけでもありがたいのに、最優秀賞に選出していただいたと伺ったときは大変驚き、泣きそうになるくらい嬉しかったです。今後も、「絵を見てくださった方の心に、少しでも何かが残るように」という想いを胸に、支えてくださった家族や施設の工房はんどの皆さま、そして周囲の方々への感謝を忘れず、真摯に一枚一枚の絵に向かい続けたいと思います。
・優秀賞 「くるまは友達」 Tontonkikakuさん
このたびは素晴らしい賞をいただき、心より嬉しく思っております。免許を取得してから、妻とのデートや家族旅行など、私の思い出のそばには常に自動車がありました。特に障害のある私たちにとって、車は生活に欠かせない大切な存在であることを表現できるよう心がけました。なかなか自分の想いを形にする場は少ない中、このような貴重な機会をいただきましたこと、株式会社タウ様に心より感謝申し上げます。
■「タウネット美術館」9月下旬公開
より多くの方に障がい者アートに触れる機会を提供することを目的に、当社が運営する「タウネット美術館」で受賞作品を一挙公開いたします。自動車業界を中心に、国内にとどまらず広く、障がい者支援活動を推し進めてまいります。
■パラリンアートについて
当社は一般社団法人障がい者自立推進機構が運営する、障がい者アート支援団体「パラリンアート」のオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）として支援
活動を行っています。 パラリンアートは、障がい者の夢をアートで叶えるために、「全国規模のイベント・企画を行う」社会参加と所得向上を目指しています。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムを通じて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通じて、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： http://www.tau.co.jp
