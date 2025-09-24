石垣島の全棟オーシャンビュー貸切ヴィラ「オーシャンフロントヴィラ石垣島」ABEMA恋愛リアリティショー『ラブキャッチャージャパン2』ロケ地に採用

Ｉｓｌａｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社オーシャンフロントヴィラ石垣島

アイステイ（Island Group株式会社 本社：沖縄県石垣市、代表：吉田良平）が運営する「オーシャンフロントヴィラ石垣島」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティショー『ラブキャッチャージャパン2』の撮影ロケ地として採用されました。

同番組は2025年9月16日（火）21時よりABEMAにて放送が開始されました。

■番組について

『ラブキャッチャージャパン2』は、真実の愛を求める「ラブキャッチャー」と、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」が繰り広げる心理戦を描いた恋愛リアリティショー。出演者たちの心の駆け引きが繰り広げられる舞台として、「オーシャンフロントヴィラ石垣島」が選ばれました。

■施設の特徴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cgni1VrJVGU ]

「オーシャンフロントヴィラ石垣島」は、石垣島・新川エリアの海沿いに3棟並ぶ、一棟貸切タイプのラグジュアリーヴィラです。

いずれの棟も全室オーシャンビューで、プライベートプールやバルコニーを備えており、開放感とプライベート感にあふれた滞在をお楽しみいただけます。

ご家族やグループ、カップルでのご旅行はもちろん、番組やCM撮影などのロケーション利用にも幅広くご利用いただけます。

■各ヴィラのご紹介

オーシャンフロントヴィラ石垣島Iオーシャンフロントヴィラ石垣島Iオーシャンフロントヴィラ石垣島IIオーシャンフロントヴィラ石垣島IIオーシャンフロントヴィラ石垣島IIIオーシャンフロントヴィラ石垣島III

■オーシャンフロントヴィラ石垣島I（2名～最大8名まで宿泊可能）

石垣島の海を目の前に望むラグジュアリーヴィラ。

プライベートプールや専用ミニバンの無料レンタカーが付帯し、石垣島を自由に巡る贅沢な滞在をお楽しみいただけます。

■オーシャンフロントヴィラ石垣島II（1名～最大4名まで宿泊可能）

「和×洋」が融合したモダンな邸宅。

カップルやご家族での滞在に最適で、一面に広がる海・空・星空を望みながら上質な時間をお過ごしいただけます。

■ オーシャンフロントヴィラ石垣島 III（2名～最大8名まで宿泊可能）

インフィニティプールや海へつながるガーデン、オーシャンビューテラスを備えた贅沢な空間。

サンセットや満天の星を眺めながら、大切な人と特別なひとときを堪能できます。

■オーシャンフロントヴィラ石垣島の魅力を一緒に届けてくれる方を募集しています

公式HP :https://oceanfrontvilla.studio.site/PR

当施設では、テレビ番組やCM、スチール撮影などのロケ利用に加え、企業・団体様の各種ご利用についても歓迎しております。

1棟から3棟全てまで、ご希望に応じて柔軟に貸し出しを承っております。撮影環境やご利用条件につきましてはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ：island@i-stay.co.jp

Instagram：@ofv_ishigakijima

石垣島をもっと楽しく、もっと特別に。

皆さまと一緒に、最高の思い出をつくれることを楽しみにしております。

■基本情報

Instagram :https://www.instagram.com/ofv_ishigakijima

名称：オーシャンフロントヴィラ石垣島I/II/III

住所：〒907-0024 沖縄県石垣市新川2493-3

Check in / out：チェックイン 15:00チェックアウト 10:00

Free Parking

一棟貸切

▪️会社概要

運営会社：アイステイ（Island Group株式会社）

所在地：〒907-000沖縄県石垣市字登野城1251番地6

代表者：吉田 良平

設立：2002年10月24日

事業内容：宿泊施設の運営・管理・清掃、施設開発、行政書士業務（旅館業許可、民泊届出など）

公式サイト：https://i-stay.co.jp/

お問い合わせ：island@i-stay.co.jp