株式会社NEXTが東南アジア最大級のECプラットフォーム「Shopee」の公式出店支援パートナーに認定

株式会社ＮＥＸＴ株式会社NEXTがShopee公式出店支援パートナーに認定

株式会社NEXT（本社：東京都港区芝大門、代表取締役：鈴江将人、以下「当社」） は、東南アジア・台湾で最大規模のEコマースプラットフォーム「Shopee」の公式出店支援パートナーに認定されたことをお知らせします。

Shopeeの厳格な審査基準に基づき、これまでの販売支援実績やストア運営のノウハウ、独自システムなどが総合的に評価され、今回の認定に至りました。

▼Shopeeパートナー紹介

https://shopee.jp/partners/

当社はこれまで、自社で培った物販事業の知見とシステム開発能力を活かし、1,000件以上の企業や事業主様の出店およびストア運営、販売促進、マーケティング支援を行ってきました。

今後はShopee公認パートナーとして、東南アジア市場への進出を目指すお客様のビジネス成長を、より一層強力に支援してまいります。

▼物販システム アクセス

https://www.business-antenna.com/

■株式会社NEXT 代表取締役 鈴江 将人より

このたび、Shopee公式パートナーとして認定されたことを大変光栄に思います。

これは、当社の継続的な取り組みとクライアントへの貢献とサポートが、Shopee Japan様から正式に評価された証です。

今後も、より多くの日本企業が輸出入事業を通じて大きな成功を収められるよう、当社独自のシステムと物販事業で培ったオペレーションを掛け合わせて、支援をしてまいります。

■Shopeeについて

Shopeeは、東南アジアを中心にサービスを展開するEコマースプラットフォームです。各市場のユーザーに合わせたローカライズ機能や、安全な決済システム、充実した物流網を提供し、簡単かつ安全で、シームレスなオンラインショッピング体験を実現しています。

■株式会社NEXTについて

株式会社NEXTは、「『物販』のすべてを、次のステージへ。」を掲げ、自社商品の企画・開発から、輸出入を伴う通信販売、関連システムの開発まで、物販に関する事業を幅広く展開しております。

一を生み出す創造性を重んじ、革新的なアイデアを具体化し、さらに期待を超える価値を提供することにも注力し、成長を促すために常に進化し続ける企業であり続けます。

■会社概要

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8 VORT芝大門II 5階・7階

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：50名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NEXT

広報担当：東郷・杉浦

メールアドレス：info@nextjp.co.jp