PC向けRPG制作ツール『RPG Developer Bakin』 ゲームクリエイター祁答院慎×Bakin 開発ブログ第3回「プロットは地図、制作はクエスト」公開 東京ゲームショウ2025に出展
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）で新たなサンプルゲームを制作する過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第3回を公開しました。あわせて、明日より開催される東京ゲームショウ2025の「Sapporo Game Camp」ブースにて『RPG Developer Bakin』をプレイアブル出展することをお知らせします。さらに、エルフ・格闘家の高解像度ドット絵キャラクター素材集と、現代的な郊外の街並みを表現できる3Dモデルパックを発売しましたのでお知らせいたします。
■プロットは地図、制作はクエスト ― 『サバトの女王』リビルドに向けて、旅の足跡
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinを使って制作中の新たなサンプルゲーム。その制作過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」の第3回「プロットは地図、制作はクエスト」を公開しました。
記事では、プロのクリエイターがゲームの世界をどのように構築していくのか、プロットやフローチャートを練り上げていく工程を紹介。これからゲーム制作を始めたい方にも参考になる内容です。ぜひご覧ください。
■Made with RPG Developer Bakin第3回：プロットは地図、制作はクエスト
URL：https://rpgbakin.com/blog/made-with-bakin/16637
■祁答院 慎（けどういん まこと）プロフィール
日本のゲームクリエイター・シナリオライター。兵庫県尼崎市出身。学生時代に自作したホラーゲーム『コープスパーティー』が同人作品として注目され、後に商業化。シリーズはゲームだけでなく、小説、ドラマCD、アニメなど多方面に展開され、国内外で高い評価を受ける。ホラーやサスペンス、青春群像劇など人間の内面に迫る重厚なストーリー作りに定評があり、独特の恐怖演出や心理描写にファンが多い。近年もゲームや小説で新作を発表し続け、精力的に活動。制作スタイルとして「まず物語から考える」ことを重視し、自身の体験や感情を反映させながら作品世界を構築している。
※『コープスパーティー』はTeam GrisGris、『コープスパーティーBR、BS、2U、BD、TP』はTeam GrisGris/MAGES.の著作物です。
■東京ゲームショウ2025へ出展！
『RPG Developer Bakin』や『プチコン4』などの「楽しいゲーム作りをサポートするツール」をお届けするスマイルブームは、明日、2025年9月25日から開催される「東京ゲームショウ2025」に出展いたします。
スマイルブームの本社がある札幌市と札幌を拠点とするゲーム会社が合同で開催するイベント「Sapporo Game Camp」のブース内にて、『RPG Developer Bakin』をプレイアブル出展いたします。正式版がリリースされた『RPG Developer Bakin』がどんなツールなのか実際にお試しいただけますので、ぜひ、お立ち寄りください。
◆出展概要
イベント名称：東京ゲームショウ2025
開催日時：
ビジネスデイ：
9月25日（木）10:00～17:00
