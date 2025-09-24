スマートリング「RingConn(リンコン)」、大阪府主催の健都万博2025 に出展決定

株式会社Acalie

次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)は、次世代スマートリング「RingConn」の日本トップ ディストリビューターとして、2025年9月26日（金）に開催される「健都万博2025」へ出展いたします。

製品詳細：https://ringconn-acalie.jp

開催概要

・名称：健都万博2025

・日時：2025年9月26日（金）9:00～17:00

・会場：ニプロ株式会社 本社ビル1F ホール1・2（大阪府摂津市）

・入場料：無料

・主催：大阪府

・展示内容：RingConnの実機展示

今回の健都万博では「AI × 睡眠」をテーマに、実際に製品を手に取り、体験いただける展示を行います。会場では、睡眠や心身の健康に関心のある方々に向けて、RingConnがもたらす新しいウェルネス体験をご紹介いたします。

RingConnとは？

RingConnは、2021年に世界トップクラスの科学者や博士号取得者によって香港で設立されました。『RingConn 第2世代モデル』は、2024年夏、米国Kickstarter史上No.1ウェアラブル製品[6.6億円以上/1.8万人以上]の支援を達成し、グローバルでの信頼を急速に獲得しました。そして、2025年2月18日「RingConn 第２世代」がMakuakeにて日本上陸。スマートリング史上日本初となる初日で1,600万円を達成し、史上最高応援金額の1.42億円/3,678人の支援を達成し、大きな反響を呼んでいます。その後、約半年の間で14万個→25万個に販売数を伸ばし、ウェアラブルデバイス市場において急成長をしています。

*Makuake史上No.1スマートリング：2025年4月23日時点 自社調べ(https://www.makuake.com/project/ringconngen2/)

*KickStarter史上No.1スマートリング：2025年4月23日時点 自社調べ(https://www.kickstarter.com/projects/2059923007/ringconn-gen-2-ultimate-lightness-12-days-battery?ref=discovery&term=smart%20ring&total_hits=48&category_id=341)

株式会社Acalieについて

世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様に「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティとスマートプロダクト製品を主軸に次世代型製品を取り扱っています。自社モビリティブランド「EVEREST XING」、電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、Web会議に特化した「MAXHUB」やスマートリング「RingConn」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供する企業です。

メーカー公式の正規販売代理店認定書

【会社概要】

社名：株式会社Acalie

本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階

代表取締役：中友 孟涛

設立： 2017年11月

HP：https://ali-jp.com/

▼RingConn展開に関するお問い合わせ先

法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/

個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/