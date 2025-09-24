『なぜ今ITSMツールが必要か？プロセス高度化で実現する運用最適化』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/unirita-20251010/M1D



■複雑化するIT環境と高まる運用最適化への期待

クラウド活用やDX推進が進む中、企業のIT運用はかつてないほど複雑化しています。システム変更や新サービス導入のスピードが増す一方で、属人化や非効率な運用体制が残存しているケースも少なくありません。さらに内部統制やセキュリティ監査など、ITガバナンスへの要求は年々厳しさを増しており、従来型の運用手法では限界を迎えつつあります。こうした状況下で、ITSMツールを活用したプロセスの高度化と自動化が求められており、効率化と安定したサービス提供を両立するための基盤整備が急務となっています。





■属人化・非効率・選定難に直面するIT運用現場多くの企業では、システム運用が担当者の経験や属人的な判断に依存しており、サービス品質にばらつきが生じています。加えて、手作業に頼った非効率なプロセスは、業務負荷の増大や対応遅延を引き起こし、ユーザー満足度の低下を招く要因となっています。また、市場には数多くのITSMツールが存在し、導入を検討する企業にとって「どの製品を選ぶべきか」が大きな悩みとなっています。必要性は理解していても、自社に適したツールの選定や自動化の活用イメージを描けず、運用最適化の取り組みが停滞するケースが少なくありません。■ITSMツール活用による自動化と最適な選定の実践ポイント本セミナーでは、まずITSMツール導入の必要性を改めて整理し、属人化や非効率を解消するための自動化の利便性について具体的な事例を交えて解説します。特に、数多くの選択肢がある中で自社に最適なツールを見極めるための製品選定の勘所を詳しく取り上げ、失敗しない導入のポイントを明確にします。さらに、ITILに準拠したプロセス高度化を支えるユニリタの「LMIS」をご紹介し、運用最適化と業務品質向上を同時に実現する実践的アプローチを提示いたします。

