YouTube新企画『ビリドクター』始動！偏差値30台から医学部合格を果たした久次米慧人の実体験を全10話で公開

株式会社共立ドクターズラボ

株式会社共立ドクターズラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久次米慧人、以下「KDL」）は、運営するYouTubeチャンネル「IKETERU CLUB」にて、新企画『ビリドクター』を開始することをお知らせします。

本企画は、医師・起業家であり、音楽ユニット「O.K.THANKS.」のメンバーでもある久次米慧人が、自身の偏差値30台からの医学部合格という実体験を全10話にわたって語るナレッジ／ノウハウ編です。また、企画始動に合わせ、O.K.THANKS.が制作した主題歌「解放」の“最も刺さる瞬間”を抜き出した約1分20秒の先行版ショートバージョンを同チャンネルにて先行公開いたします。

■新企画『ビリドクター』について

偏差値30台だった高校時代から医学部合格に至るまでの道のりを、具体的な学習法やメンタルコントロール術を交えながら語るナレッジ／ノウハウコンテンツです。受験生やその保護者、そして学び直しを志す全ての方へ、実体験に基づいたリアルな情報とメッセージを届けます。

番組名： 『ビリドクター』

内容： 久次米慧人の医学部合格までの実体験ナレッジ／ノウハウ（全10話）

配信媒体： YouTubeチャンネル「IKETERU CLUB」

配信リンク：https://youtu.be/ビリドクター#1(https://youtu.be/s-WX-jiv4fU) ※第1話 / 2025年9月22日 20:00 配信開始

ストーリー： 偏差値30台からの医学部合格という実体験を通して、受験における学びや葛藤、目標達成までの道のりを描きます。久次米が実際にどのような受験勉強を行っていたのか等のTipsも紹介します。

1話｜最初の大学受験失敗

当時の偏差値は30台。高校卒業も危うい状況での大学受験。見るも無惨な結果から立てた目標とは。

2話｜大阪での浪人生活スタート

受験に臨む覚悟を決め、親元を離れての浪人生活スタート。初めての模試を受け、自分の実力に納得し、本格的な受験勉強がスタートする。

and more 全10話(https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSWS7CiC7nIlEzAsXm4fl8RCet6XejiO)

■プロフィール｜久次米慧人（くじめ・けいと）

医師／起業家／ボーカリスト。株式会社共立ドクターズラボ 代表取締役、スキンケアブランド「KUJIME」代表、3ピース音楽ユニット「O.K.THANKS.」ボーカル。YouTube「IKETERU CLUB」総合プロデューサー。

高校時代は偏差値30台・浪人3年を経て医学部に合格。挫折と再起の実体験を、学習ノウハウと物語の両輪で発信している。モットーは「完璧じゃなくていい。自分のペースで最後まで。」 音楽・映像・書籍を横断し、挑戦する人の“伴走者”となるコンテンツづくりに取り組む。

久次米慧人

「受験の真っ只中は、光がいつも遠くに見えました。けれど登る山が高いほど、山頂で見える景色はその人だけのものになる--そう信じています。 完璧じゃなくていい。人より遅くたっていい。自分のペースで、一歩ずつ登ってください。そして山頂で、あなたにしか見えない景色を見てほしい。その瞬間、きっと何かが“ほどけて”、人生が本当に変わるはずだから。この企画と音楽が、その一歩を後押しする追い風になりますように。」

■今後の展開について

YouTubeでのナレッジ／ノウハウ編全10話の配信と並行して、本企画のドキュメンタリー編を書籍化する挑戦も開始します。将来的には映像化も視野に入れ、コンテンツを展開してまいります。

【書籍化に関する出版社様からのお問い合わせについて】

本企画の書籍化にご関心をお持ちいただける出版社様を募集しております。企画書や目次案、サンプル原稿などをご用意しておりますので、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

【本リリースに関するお問い合わせ】keito_kujime@okthanks.jp

■配信スケジュール

9/22 20:00

YouTube『ビリドクター』#1・#2 同時公開（再生リスト(https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSWS7CiC7nIlEzAsXm4fl8RCet6XejiO)／［#1(https://youtu.be/s-WX-jiv4fU)］［#2(https://youtu.be/_0YclTpVV5Y)］）

主題歌「解放（後編）」ショートVer.公開／All DSPs 配信開始（配信リンク(https://linkco.re/qCgbcYYA)）

9/23～9/30 各日18:00

毎日1本、#3 から #10 まで順次公開（全10話完結）

9/23 #3｜9/24 #4｜9/25 #5｜9/26 #6｜9/27 #7｜9/28 #8｜9/29 #9｜9/30 #10（最終回）

視聴：再生リスト(https://www.youtube.com/playlist?list=PLBSWS7CiC7nIlEzAsXm4fl8RCet6XejiO)

※スケジュールは予告なく変更となる場合があります。最新情報は「IKETERU CLUB」チャンネルでお知らせします。

■主題歌「解放」について

本企画のために書き下ろしたO.K.THANKS.の新曲「解放」の一部を、“最も刺さる瞬間”を抜き出した約1分20秒の先行版ショートバージョンとして先行公開します。

楽曲名： 「解放（後編）」※英語表記：KAIHŌ (Later Chapter)

アーティスト： O.K.THANKS.

公開日： 本プレスリリース公開と同時に下記ストリーミングサービスにて配信

配信媒体： Spotify・Amazon Music・Apple Music 他

配信リンク：https://linkco.re/qCgbcYYA ※All DSPs / 2025年9月23日 0:00 配信開始

概要： フルバージョンの楽曲（2025年12月頃公開予定）から、ハイライト部分を編集した約1分20秒のショートバージョンです。

YouTubeチャンネル「IKETERU CLUB」について

開設2か月で40万再生を突破した注目チャンネル。"つくる歓び"も"迷う過程"も丸ごと見せることで、ファンも企業も"伴走者"になれるプラットフォームを構築しています。今後、企業・自治体などとのコラボレーションも企画しておりますので関心のある方はぜひお声がけください。

主要コンテンツ：

バチェラートーク：久次米慧人弟の『バチェラー6』出演で話題の“バチェママ”トーク

アーティスト成長ドキュメンタリー：楽曲制作やMV撮影の舞台裏を公開中

イケてるビジネス対談：事業家・クリエイターと"次のカルチャー"を語る

■会社概要

会社名 ：株式会社共立ドクターズラボ

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

代表者 ：代表取締役 久次米慧人

設立 ：2005年7月

事業内容：

・スキンケアブランド「KUJIME」の企画・開発・販売（公式：https://kujime.org/）

・動画メディア「IKETERU CLUB」の運営（公式：https://iketeruclub.jp/）

・アーティストプロジェクト「O.K.THANKS.」の運営・プロデュース（公式：https://okthanks.jp/）

会社HP：https://kdl.inc/

※本リリースの内容は発表時点の情報です。今後、予告なく変更となる場合があります。

※Spotify、Apple Music、Amazon Musicは各社の商標です。

※本リリース／画像の転載時は「提供：IKETERU CLUB／O.K.THANKS.」と明記ください。