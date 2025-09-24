登録者289万人『佐久間宣行のNOBROCK TV』テレビCM制作に初挑戦！

株式会社アドレア

登録者289万人『佐久間宣行のNOBROCK TV』企業様向けCM制作セミナー

株式会社アドレア（本社：東京都新宿区、代表取締役：山内 拓夫）は、この度


運営するYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』にてテレビCM制作プロジェクトを始動致しました。本プロジェクトの始動に伴い、CM出稿をご検討中の広告主様を対象とした参加費無料の特別オフラインセミナーを、2025年9月29日（月）に開催いたします。



■本セミナーの見どころ


・人気お笑い芸人『アンジャッシュ渡部建様』がゲスト登壇


・最近のCMトレンドやNOBROCK TVだからこそ出来るバズる・面白いCMとは？


・出演者、運営側しか知らないNOBROCK TV人気の秘密や裏話も！



■開催概要


日時：2025年9月29日（月）


セミナー：17:30～19:00（受付開始 17:00）


懇親会：19:00～21:00（軽食・お飲み物をご用意しております）


場所：東京都新宿区四谷近辺※詳細は参加確定者様へ別途ご案内いたします。


対象：CM出稿をご検討されている企業様


定員：20社様程度（1社2名様までご参加可能です）


費用：無料（セミナー・懇親会共）


備考：当日はお手数ですが、お名刺をご持参ください。


申込フォーム：https://media-radar.jp/seminar2941.html?inb=1006933


※定員を超える場合は抽選となります。



【佐久間宣行のNOBROCK TVとは】


・登録者 289万人／総再生数18億回 の大人気YouTubeバラエティチャンネル


・ゴッドタン、あちこちオードリー等人気番組を手掛ける佐久間宣行プロデュース


・100ボケ100ツッコミ、罵倒シリーズ等の人気企画


・福留光帆さん、森脇梨々夏さんなどの新たなスターの発掘


↓チャンネルURL↓


https://www.youtube.com/channel/UCaPJaMy0_OZlNjq7BVyTnkA(https://www.youtube.com/channel/UCaPJaMy0_OZlNjq7BVyTnkA)




佐久間宣行のNOBROCK TV　BSノブロック 新橋ヘロヘロ団



【本件に関するお問い合わせ先】


NOBROCK TV セミナー運営事務局


担当:門井


メールアドレス：shohei_kadoi@adrea.jp




■会社概要


会社名：株式会社アドレア（英文名称：Adrea, Inc）


設立：平成22年2月


所在地：東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER内


事業内容：インターネット広告代理業・インターネットサイトの企画/運用


代表取締役：山内 拓夫　https://adrea.jp/