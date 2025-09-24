APTO、LLMの精度を上げるために用いられる「LLM強化学習（RL）」に関する資料を無料で公開
概要
この資料では、強化学習の基礎から、強化学習と教師あり学習の違い、主な強化学習手法の各種図解や、強化学習の業界・分野での活用事例など、詳細な情報をわかりやすくまとめています。
特に、LLMの精度をさらに高めるための方法やAIデータ、強化学習に関して関心を持つ企業やエンジニアにとって役立つ情報となっています。
資料ダウンロードはこちらから :
https://harbest.io/documents/1659/
資料の主な内容
・LLMの強化学習とは？
・強化学習と教師あり学習の違い
・強化学習のしくみ・学習方法
・強化学習の各種手法
・強化学習の活用方法 など
3分で読める内容にまとめられており、LLM開発やAI精度向上に関心を持つすべての方に役立てていただける資料となっています。
こんな人におすすめ
・LLMの精度向上のための手法や方法を知りたい方。
・強化学習のしくみについて詳しく把握したい方。
・LLMの精度向上に関してデータ周りで課題を感じている方。
・強化学習の流れについて把握したい方。
・生成AIを活用した業務効率化・DX推進に関心を持つ企業。
・強化学習に関心を持つエンジニアや事業開発担当者。
・AI活用製品やサービス開発をしたい方。
・APTOが提供するAI・LLM・VLM開発支援サービス、アノテーションサービスなどに興味がある方。 など
この資料は、harBest ウェブサイトの専用フォームより無料でダウンロードいただけます。
※同業他社の方には資料提供をお断りさせていただいております。
株式会社APTOは、今後も企業がAIの可能性を最大限に引き出すためのサポートを提供してまいります。
株式会社APTOについて
あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest Annotation」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。
▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」
https://harbest.io/
▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」
https://harbest.site
▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」
https://expert.harbest.io/
会社名 ：株式会社APTO
所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室
代表者 ：代表取締役 高品 良
URL ：https://apto.co.jp/
AIモデルにおいて精度は最も重要な指標です。当社は精度の高いデータ提供が可能な企業として、多くの支持を得ています。自動運転に活用するLiDAR3D点群データ、LLM Instructionデータ、姿勢推定や多言語／グローバルAIデータ収集など、コストを抑えつつ高品質なデータを取得することができる点が大きな魅力です。
AI開発や、AI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
