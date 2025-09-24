【リーテックス】「FIT2025(金融国際情報技術展)」にてセミナーの実施とブースを出展

リーテックス株式会社

リーテックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小倉隆志）は、2025年10月9日～10日に開催される「FIT2025（金融国際情報技術展）」に出展し、最新ソリューションを展示するとともに、会期初日にセミナーを開催することをお知らせいたします。

■出展概要

・ 名称：FIT2025 金融国際情報技術展

・ 日時：2025年10月9日（木）、10日（金）10:00~18:00

・ 会場：東京国際フォーラム

・ リーテックス出展ブース番号：EA24

■セミナーについて

本展示会にて、以下のセミナーを開催いたします。

・ テーマ：量子コンピュータによるサイバーセキュリティ脅威の到来

・ 日時：2025年10月9日（木）16:00～16:40

・ 会場：G502-06

・ 概要：「HNDL(Harvest Now, Decrypt Later)攻撃」と呼ばれる、未来の量子コンピューターによる暗号解読の脅威について掘り下げます。金融機関が「Xデー」に備えるために何をすべきか、金融行政を司る金融庁より 総合政策局 参事官 五十嵐ほづえ氏、元警察庁サイバー警察局長 河原淳平氏、リーテックス株式会社 代表取締役社長 小倉隆志 が登壇し、規制、執行、技術、それぞれの立場から対策の核心を語ります。来るべき脅威の「その先」を見据える、全ての金融機関関係者必見のセッションです。

・ セミナー参加申込：https://fit.nikkin.co.jp/seminar/1/6804

■FIT2025（金融国際情報技術展）について

「FIT（Financial Information Technology）」（金融国際情報技術展）は、2000年に誕生した、金融総合専門紙「ニッキン」（日本金融通信社）が主催する国内最大の「金融機関のためのITフェア」です。

過去23回の開催では、のべ33万人以上の金融機関、金融機関関係者が来場し出展社との商談、情報交換の場として、ご活用いただいております。金融実務と実践に即した唯一の展示会として高い評価を得ています。

24回目となるFIT2025でも多くの出展社が金融機関向けソリューションを 事例を交えてご提案いたします。

公式サイト（https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/）

■リーテックス株式会社について

リーテックス株式会社は、LegalTech × FinTechのMulti Techベンチャー企業です。

社会のIT化に遅れがちな法制度を、Legal Techによる革新的なソリューションで支えることを目指しています。真実の証明手段「トラスト」で金融の範囲を拡大・資金繰りを改善します。

会社名 ： リーテックス株式会社

設立 ： 2019年1月16日

代表者 ： 代表取締役社長 小倉 隆志

所在地 ： 東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル5階

ホームページ ： https://le-techs.com/