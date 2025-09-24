2025世界製造業大会、9月20日～23日に安徽省合肥市で開催

中国・合肥、2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 世界製造業大会（WMC）は、中国国務院が承認する国際会議で、中国の外交戦略を後押しするとともに、安徽省の国際交流を担う重要な場です。2025年の大会は、9月20日から23日にかけて安徽省合肥市で開催され、「より良い未来のためのインテリジェント製造」をテーマとしています。今年は、スロバキアが「名誉ゲスト国」、河南省が「名誉ゲスト省」として招かれ、特別な役割を担います。主なイベントは、開幕式や基調講演、投資マッチング・セッション、「第14次五カ年計画」に基づく製造業の成果展示、ビジネス・サプライチェーン交流イベント、記者会見など多岐にわたります。



2025 World Manufacturing Convention (WMC)



今大会では「2025年中国製造業企業トップ500」や「製造強国建設における10大重点分野の発展報告」、「製造業のデジタルトランスフォーメーション能力水準（2025）」などの複数の公式報告書が発表される予定です。これらの報告書には、中国の製造業発展に向けたアプローチや視点が反映されています。大会は、4つの基幹イベント、6つの投資マッチング・セッション、23の専門プログラムで構成されており、さらには、全国・省レベルの成果を披露する10の展示ゾーンが設けられ、五カ年計画の進展状況が多角的に紹介されます。

世界製造業大会は、参加者による積極的な参画と交流の基に成り立っています。今年のイベントでは、安徽省が掲げる「6178」現代産業フレームワーク―6大基幹産業、10大成長分野、7大新興領域、8大高付加価値サービス産業―が紹介されています。今大会は、国際協力や投資機会の拡大に加え、伝統産業の近代化、新たな産業クラスターの形成、次世代技術の発展を支援することを目指しており、これまでに932件の暫定協定が結ばれ、投資予定額は総額4,246億元に達しています。この成果こそが、実効性ある協力と具体的な成果への確固たる意志の証しであると言えるでしょう。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com