羽田空港で味わう“一杯の贅沢”「ご当地ご飯のお供フェア」10 月2 日（木）～5 日（日）まで全国21 県・約50 種のご飯のお供が和蔵場に集結

羽田未来総合研究所（東京都大田区／代表：大西 洋）が運営する、羽田空港第2 ターミナル1 階のカフェ＆ショップ「和蔵場～WAKURABA～」では、新米価格が高騰しなかなか手に取りにくい今でも、美味しいご飯を諦めたくない--そんな思いに応えるため、21 県のご飯のお供約50 種類が勢揃いします。一杯のご飯を贅沢に味わえるライフスタイルと、味わいから地域を知りたくなるきっかけを提案します。併設のカフェでは、新潟県産「ひすいの雫」新米おむすびと選りすぐり３品盛りを1,100 円で提供。新潟県お米農家の生産者の方が、炊き立てのお米からおにぎりを握って提供します。