“清掃の日”にゴミ分別ゲーム「分別王(ブンベツキング)」を公開

マンション・アパートの日常清掃を行う株式会社たてものサービス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：鈴木 範之）は、２０２５年９月２４日の「清掃の日」に合わせ、ゴミ分別ゲーム「分別王 ―ゴミゴミパニック！―」（ブンベツキング、以下分別王）を当社ホームページ上に公開いたします。

日常清掃専門店の当社は、日ごろからゴミの分別を行っていますが、正しく分別されていないゴミも少なくありません。未分別のゴミは、処理効率の低下や環境汚染につながるおそれがあります。子どもから大人まで幅広く分別ルールを学んでもらい、ゴミの分別という社会課題の解決に貢献したいと考えています。

◆「分別王」のルール

「分別王」はゴミの分別ルールを楽しく学べるゲームです。画面上からゆっくり落ちてくる複数の「ゴミ」を「可燃ゴミ」「ビン」「カン」「ペットボトル」「プラスチック」「紙類」の6種類に分けていきます。ステージは全部で３つ。ステージが進むと難易度が上がっていき、落ちてくるゴミの種類も変わります。３回間違えるとゲームオーバーです。正しい分別をするごとに１００ポイントプラスされますが、失敗するとマイナス２００ポイントになります。クリア基準はステージごとに異なり、ステージ１は２０００ポイント、ステージ２は３５００ポイント、ステージ３は４５００ポイントでクリアです。

ゲーム内の分別ルールは東京都練馬区の決まりに準拠しています。ＰＣ・スマホでプレイ可能です。また、今作は生成ＡＩによって制作しています。今後はゴミの種類を増やすなど、段階的なアップデートを予定しています。

「分別王」QRコード

◆ゲーム開発にあたって

当社は清掃会社ですが、ゲームを制作し公表するのは今回で2回目です。1作目は2025年5月30日に発行したオリジナル絵本「おそうじヒーロー アパッとマン ～きみもヒーローになれるヨ！～」の付録として制作しました。ゲームは絵本の世界観を再現しており、主人公を操作して敵キャラクター「ホコリンリン」から逃げながらゴミを集めてクリアを目指します。絵本とゲーム、２つの楽しいコンテンツを通して、子どもたちの「おそうじ」へのやる気を後押しできればと思い、制作しました。

今作も、子どもから大人まで幅広く楽しめる内容となっています。「分別王」をプレイしていただくことで、多くの人にとって「ゴミの分別」がより身近なものになり、正しい分別ルールを知るきっかけになることを願っています。

「分別王」プレイ画面

◇補足資料 -絵本について

「おそうじヒーロー アパッとマン ～きみもヒーローになれるヨ！～」は、たてものサービスが初めて制作したオリジナル絵本です。『掃除をしている人は、みんなヒーローだよ！』『掃除をすれば、誰でもヒーローになれるよ！』というメッセージを込めました。掃除は毎日を気持ちよく過ごすために欠かせない仕事ですが、面倒だと思われがちな作業でもあります。なぜ掃除をするのか？ を考えるきっかけになる一冊です。

◆絵本概要

題 名 ： おそうじヒーロー アパッとマン ～きみもヒーローになれるヨ！～

絵 ： はしぇめぐ

文 ： こばやし しおり

体 裁 ： １８２ｍｍ×１８２ｍｍ 本文１６ページ フルカラー

価 格 ： ８８０円（税込）

購入方法 ： ビルメンブックセンター（https://bm-book.com/）で取り扱い

株式会社たてものサービス

代表者：鈴木 範之

所在地：〒336-0032埼玉県さいたま市南区四谷1-12-30

設立：2010年4月

事業内容：アパート・マンション・オフィス等の清掃管理。清掃報告アプリの開発。掃除情報の発信。日常清掃関連の教育・資格検定を行う社団法人の運営。

資本金：1,000 万円

U R L：http://www.tatemono-service.co.jp

Youtube：https://www.youtube.com/@hokori_tatemonoservice

（ホコリ 集める カンパニー / by たてものサービス）