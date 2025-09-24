XR瞑想・ヒーリングソリューション「Dimension」と次世代XR技術で日本ウェルネス市場に本格進出

2025年10月9日 午前11時よりPRピッチ、ブース番号：Hall 4, 33-72

ソウル（韓国）、2025年9月23日 /PRNewswire/ -- XR・空間コンピューティング企業 DoubleMe（ダブルミー） は、2025年10月8日から10日まで千葉・ 幕張メッセで開催されるXR&メタバース東京フェア2025に出展し、最新XR瞑想コンテンツ「 Dimension（ディメンション）」を日本市場に初公開します。



韓国のダブルミー、2025 XR&メタバース東京フェアに出展



「Dimension」は、人間の12種類の感情とカラーセラピーを基盤に設計されたXR瞑想・ヒーリングソリューションです。単に目を閉じて集中する瞑想ではなく、XR技術・アート・科学を融合した没入型の体験を提供し、あらゆる場所を休息と回復の空間へと変えることを目指しています。

ダブルミーの技術的強み

特許およびAI基盤技術

米国で18件のXR関連特許（出願中3件を含む）、韓国で4件の特許（出願中2件を含む）を保有。空間コンピューティングと生成AIを組み合わせた次世代XRサービスを展開。

XRプラットフォーム TwinWorld（ツインワールド）

現実と仮想をつなぐ没入型XRプラットフォーム。教育・芸術・ヘルスケアなど幅広い分野で活用可能。

AI生成型3D制作ツール Atlas（アトラス）

Decal: 360度写真から自動で3Dモデルを生成

Morph: 2D画像1枚から自動的に3Dモデルを作成

Webやモバイル上で誰でも簡単にXRコンテンツを制作できるAIベースのツールキット。

XRシミュレーションゲーム Vivarium（ビバリウム）

仮想生態系を再現し、環境と生命の相互作用を学習できる体験型XR教育コンテンツ。教育・展示・ 文化分野での応用が期待される。

ボリュメトリックキャプチャ技術

HoloPortal、HoloPortStudio、HoloSceneを通じ、人物・物体・空間を精緻に3Dスキャン・再現。

XRコンテンツ制作能力

自社技術を基盤に没入型XRコンテンツを企画・制作できるクリエイティブ能力を保有。芸術展示、インタラクティブ公演、教育プログラム、ウェルネスソリューションまで幅広く対応可能。

日本市場戦略

ダブルミーは日本において、都市部のビジネスパーソン、企業の福利厚生部門、ウェルネス・ヘルス ケア産業、ホテル・リトリートセンターを主要ターゲットとしています。伝統的な禅文化と親和性の高い XRヒーリング体験を提供し、メンタルウェルネスやデジタルセラピーの新たな需要を開拓していく計 画です。

また、現地企業や寺院・瞑想センター、温泉施設・ホテルなどとの協業を通じ、B2B・B2Cの両面から市場参入を進めるとともに、地方自治体のウェルネス政策との連携も視野に入れています。

ビジョン

今回の出展を通じ、XR瞑想「Dimension」の日本市場での認知拡大を図ると同時に、TwinWorld、Atlas、Vivariumといった独自のXR技術ポートフォリオを披露し、グローバルXRリーダーシップをさらに強化します。

ストレスや疲労の蓄積が深刻な日本社会において、没入体験による回復の機会を提供するだけでなく、XR技術の教育・文化・ヘルスケア領域への応用可能性を広げていくことを目指します。

会社概要

DoubleMe（ダブルミー） は、XR・空間コンピューティング分野をリードするグローバル企業です。現実と仮想をつなぐ TwinWorld プラットフォーム、生成AIベースのAtlas、ボリュメトリックキャプチャ技術、そしてXRコンテンツ制作能力を保有し、教育、医療、芸術、小売、ウェルネスなど幅広い分野 で新しい体験価値を創出しています。

お問い合わせ先

E-mail: hykim@doubleme.me

Website:

www.doubleme.me

www.thecave.me

www.vivariumxr.com

Instagram:

@atlas.doubleme

@thecaveseoul

@vivarium_xr

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com