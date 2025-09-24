上海、2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 東京発のストリートウェアブランド「9090」が、8月に上海で初の期間限定店舗をオープンし、中国本土市場に正式に進出しました。これは、Yutoriグループと中国のBranDNAによる新規提携によって実現しました。



日本のレトロストリートウェアブランド9090が、YutoriとBranDNAの提携により中国本土へ進出



この提携は、Yutoriの国際事業拡大と、BranDNAが世界のブランドを中国に紹介してきた経験に基づき、日本のストリートスタイルと中国の新しい流行を作る世代とをつなげようとするものです。

1990年代の若者文化に着想を得た「9090」は、昔ながらのスタイルと現代的な美を融合させ、独自アパレルトレンドを展開しています。ユニークなデザインと多くのコラボ企画を通して、9090は日本市場において確かな評価と強い人気を獲得しています。

BranDNAの社長、ジェームズ・チェン氏は、「中国のZ世代の消費者の間では、個性、文化的趣き、ファッションへの要求がますます高まっており、価格と品質のバランスが取れた流行の服に強い関心があります。これがまさに、私たちが9090ブランドを中国本土市場に進出させる理由です。1990年代特有の反骨精神は、個性と自立を表現しようとする中国の若者に強く語りかけます。9090は中国のトレンドファッション市場で新たな流れを築くと信じています。」と述べています。

BranDNAとその前身は、これまでに7 For All Mankind、BCBGMAXAZRIA、Ben Sherman、Hydrogen、Body Glove、Dakine、Porsche Design、Bric's、Borgheseなど、40以上の世界ブランドを中国で展開してきました。

上海の期間限定店舗は、ストリートウェアの中心地として知られる長楽路に位置し、Supremeの向かいにあります。8月22日の開店イベントでは、ストリートウェア界の著名人、現地のファッションリーダー、インフルエンサーらが集まり、9090の中国進出を祝いました。

今後、YutoriとBranDNAは、期間限定店舗、共同企画、小売提携を通じて、9090の中国展開を拡張し、9090ブランドを地元のファンにより身近なものとしていく計画です。

BranDNAについて

BranDNAは、国際的なファッションおよび美容ブランドの中国進出を、販売、卸売、製品開発、宣伝、人事、事務運営まで一貫して支援しています。契約先、流通業者、店舗オーナー、第三者企業との強力なつながりを活用し、中国および東南アジアへのブランド拡大のための総合的な基盤を提供しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com