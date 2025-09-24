【とろり天使のわらびもち】10/4(金)「天使の日」キャンペーン開催決定!!︎公式ライン登録で″生わらびもち40％OFF″になるのはこの日だけ!!︎

とろり天使のわらびもち株式会社

全国にとろり天使のわらびもちを展開する「とろり天使のわらびもち株式会社」は、10月4日に、「てん（10）し（4）」の日キャンペーンを実施致します。

この１日限定の特別キャンペーンをお見逃しなく!!︎

■「天使の日」キャンペーンとは

「とろり天使のわらびもち」では、10月4日を「てん（10）し（4）」の日とし、生わらびもちを40％OFFでご提供する特別なキャンペーンを開催します。

このキャンペーンは、お客様への感謝を込めた贈り物として、一部店舗で1日限定で実施いたします。

特に「天使の日」は、初めてのお客様にも、普段ご利用いただいているお客様にも、気軽に「とろり天使のわらびもち」を楽しんでいただける絶好の機会です。

通常よりもお得に購入できるため、この機会にぜひご来店ください！

■キャンペーン詳細

【開催日】：2025/10/4(土)

【開催店舗】：全国のとろり天使のわらびもち（※一部店舗を除く）

【キャンペーン内容】：ご来店された店舗の公式LINE登録で「生わらびもち各種」40%off

（対象：生わらびもち 和三盆/あずき/ほうじ茶/黒糖/抹茶/チョコ/栗）

※公式ライン既存登録者も対象

※全国の店舗情報については、弊社公式HPをご確認ください。

また、最新の営業状況や販売情報については、各店舗のSNSアカウントをご確認願います。

■事前予約について

混雑が予想されるため、事前予約やお取り置きが可能です。

確実に商品をお受け取りいただくためにも、ぜひご予約をおすすめいたします。

詳細は各店舗へお問い合わせください。

※在庫が無くなり次第、終了となる可能性がございますので、お早めにご来店またはご予約いただくことをお勧めいたします。

▼キャンペーン参加店舗一覧

・つくば店 〒305-0018 茨城県つくば市金田38-1

・ヨークベニマル落合店 〒990-0075 山形県山形市落合町二口189

・高崎店 〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町66番23梅山第3ビル

・吉川店 〒342-0036 埼玉県吉川市高富1-5-4大沢ハイツ

・東川口店 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚3-36-18コモディイイダ東川口店

・新潟紫竹山店 〒950‐0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目4-6

・木更津店 〒292-0043 千葉県木更津市東太田2-15-19タマビルＶ

・覚王山店 〒464-0821 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目1-6

・安城店 〒446-0032 愛知県安城市御幸本町8-8

・天神橋本店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋5-7-28

・京都河原町店 〒600‐8001 京都府京都市下京区真町85

・JR平野駅前店 〒547-0041 大阪市平野区平野北1-10-29

・広島店 〒730-0032 広島県広島市中区立町1-1Bell Plaza1F

【とろり天使のわらびもちについて】

■大阪発”とろとろ”食感の「わらびもち」と「飲むわらびもち」

生わらびもち(和三盆きな粉)

「とろとろ食感」の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年8月、大阪・中崎町(現在、天神橋に移転)に1号店を出店。

爪楊枝が刺さらない程の柔らかさで、お箸で食べていただく「生わらびもち」(小箱650円、大箱1,200円)。

珍しい「とろとろ食感」のわらびもちは、手土産に最適です。

飲むわらびもち(左から、黒蜜/抹茶/ミルクティ)

アルバイトの女子高生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した飲むスイーツ「飲むわらびもち」。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングした“映える”見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューとなりました。

フレーバーは「ミルクティー」「黒蜜」「抹茶」(各730円)をご用意いたします。

クリームわらびもち(抹茶/プレーン/ほうじ茶/黒胡麻)

そのほか、カップに入ったわらびもちの上に生クリームをのせ、好みできな粉をかける「クリームわらびもち」は「プレーン」「ほうじ茶」「黒胡麻」「抹茶」の4種類をご用意しております。（4個入り1,800円）

※価格は全て税込です