【とろり天使のわらびもち】10/4(金)「天使の日」キャンペーン開催決定!!︎公式ライン登録で″生わらびもち40％OFF″になるのはこの日だけ!!︎
全国にとろり天使のわらびもちを展開する「とろり天使のわらびもち株式会社」は、10月4日に、「てん（10）し（4）」の日キャンペーンを実施致します。
この１日限定の特別キャンペーンをお見逃しなく!!︎
■「天使の日」キャンペーンとは
「とろり天使のわらびもち」では、10月4日を「てん（10）し（4）」の日とし、生わらびもちを40％OFFでご提供する特別なキャンペーンを開催します。
このキャンペーンは、お客様への感謝を込めた贈り物として、一部店舗で1日限定で実施いたします。
特に「天使の日」は、初めてのお客様にも、普段ご利用いただいているお客様にも、気軽に「とろり天使のわらびもち」を楽しんでいただける絶好の機会です。
通常よりもお得に購入できるため、この機会にぜひご来店ください！
■キャンペーン詳細
【開催日】：2025/10/4(土)
【開催店舗】：全国のとろり天使のわらびもち（※一部店舗を除く）
【キャンペーン内容】：ご来店された店舗の公式LINE登録で「生わらびもち各種」40%off
（対象：生わらびもち 和三盆/あずき/ほうじ茶/黒糖/抹茶/チョコ/栗）
※公式ライン既存登録者も対象
※全国の店舗情報については、弊社公式HPをご確認ください。
また、最新の営業状況や販売情報については、各店舗のSNSアカウントをご確認願います。
■事前予約について
混雑が予想されるため、事前予約やお取り置きが可能です。
確実に商品をお受け取りいただくためにも、ぜひご予約をおすすめいたします。
詳細は各店舗へお問い合わせください。
※在庫が無くなり次第、終了となる可能性がございますので、お早めにご来店またはご予約いただくことをお勧めいたします。
▼キャンペーン参加店舗一覧
・つくば店 〒305-0018 茨城県つくば市金田38-1
・ヨークベニマル落合店 〒990-0075 山形県山形市落合町二口189
・高崎店 〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町66番23梅山第3ビル
・吉川店 〒342-0036 埼玉県吉川市高富1-5-4大沢ハイツ
・東川口店 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚3-36-18コモディイイダ東川口店
・新潟紫竹山店 〒950‐0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3丁目4-6
・木更津店 〒292-0043 千葉県木更津市東太田2-15-19タマビルＶ
・覚王山店 〒464-0821 愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目1-6
・安城店 〒446-0032 愛知県安城市御幸本町8-8
・天神橋本店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋5-7-28
・京都河原町店 〒600‐8001 京都府京都市下京区真町85
・JR平野駅前店 〒547-0041 大阪市平野区平野北1-10-29
・広島店 〒730-0032 広島県広島市中区立町1-1Bell Plaza1F
【とろり天使のわらびもちについて】
■大阪発”とろとろ”食感の「わらびもち」と「飲むわらびもち」
生わらびもち(和三盆きな粉)
「とろとろ食感」の「生わらびもち」が看板商品の和菓子店「とろり天使のわらびもち」は2020年8月、大阪・中崎町(現在、天神橋に移転)に1号店を出店。
爪楊枝が刺さらない程の柔らかさで、お箸で食べていただく「生わらびもち」(小箱650円、大箱1,200円)。
珍しい「とろとろ食感」のわらびもちは、手土産に最適です。
飲むわらびもち(左から、黒蜜/抹茶/ミルクティ)
アルバイトの女子高生が「とろとろすぎて、ストローで飲めちゃうのでは」と発想し誕生した飲むスイーツ「飲むわらびもち」。カップの底にわらびもちを入れたドリンクに、生クリームをトッピングした“映える”見た目と新食感が話題となり、1日最高500杯販売する人気メニューとなりました。
フレーバーは「ミルクティー」「黒蜜」「抹茶」(各730円)をご用意いたします。
クリームわらびもち(抹茶/プレーン/ほうじ茶/黒胡麻)
そのほか、カップに入ったわらびもちの上に生クリームをのせ、好みできな粉をかける「クリームわらびもち」は「プレーン」「ほうじ茶」「黒胡麻」「抹茶」の4種類をご用意しております。（4個入り1,800円）
※価格は全て税込です