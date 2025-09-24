安徽――革新の原動力と豊かな文化が交差する地

合肥（中国）、2025年9月23日 /PRNewswire/ -- 東を承け西へと開き、南北をつなぐ安徽は、徽墨の香り漂う江南の水郷であると同時に、大空と白雲の広がる北方の平原でもあります。2025年9月20日、世界製造業大会が安徽・合肥で盛大に開幕しました。「智造世界・美好創造」をテーマとする世界規模の製造業の祭典が幕を開けたのです。



安徽黄山の迎客松から日の出を眺める観光客（新華社記者・黄博涵 撮影）



革新はすでに安徽の発展を支える血脈となっています。「天都一号・二号」による月面測位通信技術の先行検証から、「人工太陽」が「億度千秒」の新記録を樹立するまで、深海質量分析計による国内空白の突破から、「祖冲之三号」が世界の量子計算記録を更新するまで――安徽では建設済み・建設中・研究準備中の大型科学装置が計13基、国家級の製造業イノベーションセンターが3カ所あり、地域イノベーション力は13年連続で全国トップクラスに名を連ねています。

製造からスマート製造まで――安徽の技術革命と産業変革は、絶え間なく新たな火花を散らしています。2025年上半期、安徽の自動車生産台数は149万台を超え、そのうち新エネルギー車は73万台を突破し、いずれも全国首位となりました。世界のディスプレイパネルの約10％、産業用ロボットの約8％、家電の15％、太陽光発電モジュールの20％が、「安徽製造」の印を刻んでいます。科大訊飛を代表とする企業は、羚羊工業大規模モデルや星火自動車インテリジェント開発プラットフォームを発表し、人工知能と製造業の深い融合を体現しています。

厚みのある文化的土壌は、安徽製造に独自の気質を吹き込んでいます。7000年以上前の双墩遺跡、5000年以上前の凌家灘文化…それだけではありません。安徽発祥の黄梅戯は中国五大戯曲の一つであり、『天仙配』『女駙馬』などの名作は広く歌い継がれています。また、徽州三彫は精緻な技法によって、徽州人文精神の奥深い精神性を刻み出しています。

安徽の食文化も風味鮮やかで、地域文化を代表する存在です。臭鱖魚、毛豆腐、淮南牛肉湯など、独特の調理法と鮮烈な味わいで知られる多彩な料理が人々に愛されています。庶民の知恵が息づくこれらの伝統料理は、安徽の豊かな人文の厚みと、素朴で温かな風土を映し出しています。

いま安徽は、開かれた姿勢で世界を迎え入れ、革新を翼に、文化を根に据えて、さらに安徽の名を刻んだ「完美（皖美）」の明日へと駆け出しています。安徽・合肥で出会い、ともに製造業の祭典を分かち合い、スマートな新しい未来を共に創りましょう。

