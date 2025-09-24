世界のレギュラトリー・アフェアーズ・アウトソーシング市場：2031年に215億米ドルへ急成長する薬事業務の新時代
世界のレギュラトリー・アフェアーズ・アウトソーシング市場は、2022年の45億米ドルから2031年には215億米ドルに拡大すると予測されており、2023年から2031年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は19％と驚異的な成長が見込まれています。
薬事（レギュラトリー・アフェアーズ）は、医薬品や医療機器に限らず、化粧品、農薬、動物用医薬品、殺虫剤、補完医療など幅広い製品群を対象に、規制遵守と安全性を確保することで人々の健康を守る重要な分野です。本記事では、同市場の現状と将来展望を多角的に分析し、企業にとっての戦略的な意味合いを探っていきます。
レギュラトリー・アフェアーズとは何か
薬事は単なる規制遵守の枠を超え、国際的な承認プロセスや市場参入戦略において極めて重要な役割を担います。各国・各地域における規制当局は、医薬品や医療機器の臨床試験データ、品質基準、安全性情報を精査し、承認を下します。これにより、製品が消費者に届けられる前に十分な検証が行われる仕組みが整備されています。
企業にとって、この複雑かつ膨大な規制対応を自社内で完結させるのは時間的・人的コストが大きく、アウトソーシングが選ばれる背景となっています。特に国際市場で事業を拡大する企業にとっては、各国規制に精通した外部パートナーの活用が不可欠です。
市場拡大の主因：なぜアウトソーシングが進むのか
1. 医薬品開発の加速化
新薬開発は平均10年以上を要し、数十億ドル規模の投資が必要とされます。アウトソーシングを通じて規制関連業務を効率化することで、企業はコア研究や製品開発にリソースを集中できます。
2. グローバル規制の複雑化
米国FDA、欧州EMA、日本のPMDAなど、規制当局ごとに基準が異なります。専門知識を持つ外部サービスを利用することで、迅速かつ正確に申請・承認を進められます。
3. コスト削減と効率性
フルタイムの薬事専門チームを社内に抱えるよりも、プロジェクトベースで専門人材をアウトソーシングする方がコスト効率が高く、柔軟性も確保できます。
4. 新興市場への進出需要
アジア、中南米、中東・アフリカなど新興市場への進出を図る企業にとって、現地規制を熟知したパートナーとの連携は成功の鍵です。
主要課題とリスク要因
急成長する一方で、市場には以下のような課題も存在します。
● 規制の頻繁な変更：医療分野の技術革新に伴い、規制も進化し続けています。最新動向を常に把握する必要があります。
● データセキュリティとコンプライアンス：外部委託に伴い、機密性の高いデータを安全に扱う仕組みが求められます。
● 人材不足：専門知識を持つ薬事人材は世界的に不足しており、需要過多が続く可能性があります。
● コスト競争の激化：多数のアウトソーシング企業が台頭し、差別化戦略が不可欠になっています。
主要な企業:
● Accell Clinical Research LLC
● Charles River Laboratories International, Inc
● Clinilabs, Inc
● Covance, Inc
● Criterium, Inc
