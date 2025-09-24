【日本初】小学校受験の面接練習スマホアプリ『小受面接』、10月の面接本番をみすえて配信開始 ～お受験で、親の失敗は許されない…？ アプリによる新しい面接練習法～
ネクストスフィア（所在：東京都町田市、代表：秋田 潤）は、2025年9月24日、小学校受験を控えたご家庭向けの面接練習用スマホアプリ『小受面接』を配信開始いたします。
小学校受験面接で親が失敗した場合、逆転は無理だと言われております。
少ないやりとりの中で【志望動機】を伝えきるためには、回答方針を準備したうえで場数を踏む必要がございます。
『小受面接』で面接の場数を踏めば、面接の成功確率を高められると期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330284&id=bodyimage1】
私立／国立／都立の小学校受験において、小学校側が非常に重視するものに面接や口頭試問があります。
『小受面接』アプリは、面接の成功率を高めるお手伝いをする日本初（※）のスマホアプリです。
※2025年9月1日現在、当社調べ。主要アプリストア（iOS/Android）において、小学校受験面接向けの練習アプリとしては日本初。
■小学校受験の面接の現状
これまでの面接対策は、高額な塾に頼むか、身近な人に協力してもらうかの二択しかありませんでした。
しかし、塾は費用や時間の制約があり、何度も練習するのは難しいのが現状です。
また、特殊な世界である小学校受験の面接練習は、家族や知人にも気軽に頼めません。
そこで――『小受面接』アプリの出番となります。
■『小受面接』アプリが優れている点
1. 自宅が「本番さながらの面接会場」に
メリット： 塾の予約や高額な費用は不要。スキマ時間に、納得いくまで何度でも練習できます
本アプリを使えば、時間や場所の制約なく、ご自宅でいつでも面接練習ができます。スマートフォンからの質問に口頭で回答してゆくことで、実際の面接官を前にしているかのような臨場感を経験できます。
2. 「これだけは外せない頻出質問」を徹底反復
メリット： 「完璧な志望動機」を、自信を持って本番で伝えきれるようになります
小学校受験の面接では、親への質問がたった一つで終わってしまうこともあります。どのような質問が来ても、必ず志望動機に繋げて回答し切るための練習が不可欠です。本アプリでは、絶対に失敗できない質問を繰り返し練習することで、どんな状況でも伝えるべきことを確実に話せるスキルが身につきます。
3. 【アップデート予定】予想外の質問にも慌てない応用力
メリット： どんな質問にも対応できる、本番に強い「実践力」を養えます
2025年10月上旬に提供予定の機能です。親子三人で参加する実際の面接では、予想できない質問が飛んでくることがあります。本機能では、ランダムに質問が投げかけられることで、その場で考え、的確に回答する力を養うことができます。
4. 【アップデート予定】学校別の面接問題で万全の対策
メリット： 学校ごとの傾向を掴むことで、合格に近づけます
2025年10月中旬に提供予定の機能です。志望校ごとに異なる面接の「クセ」を知ることは、こ縁をいただく（≒合格を勝ち取る）ために必要なことです。志望校に合わせた想定問題で練習することで、本番への自信を高めることができます。
■『小受面接』アプリの対象者
小学校受験を秋に控えた年長児及び保護者が対象となります。
■『小受面接』アプリの価格
無料でご利用いただけます。
今後追加予定の機能につきましては、アプリ内課金にて提供されます。
■『小受面接』アプリの入手方法
以下から入手ください。
◇Android スマートフォン向けアプリ『小受面接』 v1.0.202509201716
ダウンロード URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nextsphere.flutter_mensetsu
■提供元について
当社オリジナルブランド ”魔法の小学校受験”では、他社では扱っていない教材――小学校受験において効果があったと実体験で感じられたもの――を提供しております。
公式Webサイト URL： https://www.jukenmagic.jp
オンラインショップ URL： https://jukenmagic.base.shop
【提供元概要】
会社名： ネクストスフィア （屋号）
代表者： 秋田 潤
所在地： 東京都町田市
創立： 2014年7月
URL： http://nextsphere.jp
配信元企業：ネクストスフィア
小学校受験面接で親が失敗した場合、逆転は無理だと言われております。
少ないやりとりの中で【志望動機】を伝えきるためには、回答方針を準備したうえで場数を踏む必要がございます。
『小受面接』で面接の場数を踏めば、面接の成功確率を高められると期待できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330284&id=bodyimage1】
私立／国立／都立の小学校受験において、小学校側が非常に重視するものに面接や口頭試問があります。
『小受面接』アプリは、面接の成功率を高めるお手伝いをする日本初（※）のスマホアプリです。
※2025年9月1日現在、当社調べ。主要アプリストア（iOS/Android）において、小学校受験面接向けの練習アプリとしては日本初。
■小学校受験の面接の現状
これまでの面接対策は、高額な塾に頼むか、身近な人に協力してもらうかの二択しかありませんでした。
しかし、塾は費用や時間の制約があり、何度も練習するのは難しいのが現状です。
また、特殊な世界である小学校受験の面接練習は、家族や知人にも気軽に頼めません。
そこで――『小受面接』アプリの出番となります。
■『小受面接』アプリが優れている点
1. 自宅が「本番さながらの面接会場」に
メリット： 塾の予約や高額な費用は不要。スキマ時間に、納得いくまで何度でも練習できます
本アプリを使えば、時間や場所の制約なく、ご自宅でいつでも面接練習ができます。スマートフォンからの質問に口頭で回答してゆくことで、実際の面接官を前にしているかのような臨場感を経験できます。
2. 「これだけは外せない頻出質問」を徹底反復
メリット： 「完璧な志望動機」を、自信を持って本番で伝えきれるようになります
小学校受験の面接では、親への質問がたった一つで終わってしまうこともあります。どのような質問が来ても、必ず志望動機に繋げて回答し切るための練習が不可欠です。本アプリでは、絶対に失敗できない質問を繰り返し練習することで、どんな状況でも伝えるべきことを確実に話せるスキルが身につきます。
3. 【アップデート予定】予想外の質問にも慌てない応用力
メリット： どんな質問にも対応できる、本番に強い「実践力」を養えます
2025年10月上旬に提供予定の機能です。親子三人で参加する実際の面接では、予想できない質問が飛んでくることがあります。本機能では、ランダムに質問が投げかけられることで、その場で考え、的確に回答する力を養うことができます。
4. 【アップデート予定】学校別の面接問題で万全の対策
メリット： 学校ごとの傾向を掴むことで、合格に近づけます
2025年10月中旬に提供予定の機能です。志望校ごとに異なる面接の「クセ」を知ることは、こ縁をいただく（≒合格を勝ち取る）ために必要なことです。志望校に合わせた想定問題で練習することで、本番への自信を高めることができます。
■『小受面接』アプリの対象者
小学校受験を秋に控えた年長児及び保護者が対象となります。
■『小受面接』アプリの価格
無料でご利用いただけます。
今後追加予定の機能につきましては、アプリ内課金にて提供されます。
■『小受面接』アプリの入手方法
以下から入手ください。
◇Android スマートフォン向けアプリ『小受面接』 v1.0.202509201716
ダウンロード URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nextsphere.flutter_mensetsu
■提供元について
当社オリジナルブランド ”魔法の小学校受験”では、他社では扱っていない教材――小学校受験において効果があったと実体験で感じられたもの――を提供しております。
公式Webサイト URL： https://www.jukenmagic.jp
オンラインショップ URL： https://jukenmagic.base.shop
【提供元概要】
会社名： ネクストスフィア （屋号）
代表者： 秋田 潤
所在地： 東京都町田市
創立： 2014年7月
URL： http://nextsphere.jp
配信元企業：ネクストスフィア
プレスリリース詳細へ