高電圧直流（HVDC）ケーブル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月19に「高電圧直流（HVDC）ケーブル市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。高電圧直流（HVDC）ケーブルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場の概要
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場に関する当社の調査レポートによると、高電圧直流（HVDC）ケーブル市場規模は 2035 年に約 164億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 高電圧直流（HVDC）ケーブル市場規模は約 112億米ドルとなっています。高電圧直流（HVDC）ケーブル に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、高電圧直流（HVDC）ケーブル市場シェアの拡大は、再生可能エネルギー、特に洋上風力発電所や遠隔地の太陽光発電所と水力発電施設への世界的な移行によるものです。電源は主に都市部の消費地から遠く離れた場所にあるため、HVDCケーブルは効率的な長距離送電や海底送電に不可欠です。HVDCの利用拡大は、高度なケーブル製造、変電所、そして堅牢な絶縁技術への需要を促進し、世界市場の成長に影響を与えています。
高電圧直流（HVDC）ケーブルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/high-voltage-direct-current-hvdc-cables-market/84908
高電圧直流（HVDC）ケーブルに関する市場調査では、インフラ近代化の必要性から市場シェアが拡大することが明らかになりました。インフラの老朽化、需要の増加、そして世界的な地政学的なエネルギー共有のニーズにより、国境を越えたエネルギー取引を行うためのHVDCの必要性が高まっています。HVDCは非同期のグリッド結合を可能にし、異なる周波数や規制を持つシステム間の電力融通に役立ちます。これにより、電力負荷の調整と電流伝送におけるHVDCケーブルの価値が高まります。
しかし、国境を越えたエネルギー伝送プロセスに関する世界的な複雑さは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330252&id=bodyimage1】
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場セグメンテーションの傾向分析
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、高電圧直流（HVDC）ケーブルの市場調査は、アプリケーション別、電圧定格別、設置別、導体別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-84908
高電圧直流（HVDC）ケーブル市場は、アプリケーション別に基づいて、洋上風力発電統合、国際間とインターグリッド接続、地下化と都市への電力供給、洋上石油とガスプラットフォーム に分割されています。これらのうち、洋上風力発電統合は、このセグメントの45%のシェアを占めると予想されています。洋上風力発電は、長距離送電を必要とする遠隔地に設置されることが多いです。HVDCケーブルは、最小限のエネルギー損失で高電力を送電できるため、再生可能エネルギーの送電プロセスにおいて不可欠なケーブルとなっています。
