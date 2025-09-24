SSDクローン失敗の原因と安全にやり直す方法|4DDiG Partition Manager
パソコンでSSDクローンを作成している途中に失敗してしまった経験はありませんか？そんな悩みを簡単に解決できるのが、4DDiG Partition Manager です。2025年9月24日（水）時点の最新版を使えば、初心者でも安全・簡単にSSDのクローン作成ややり直しが可能。エラーが発生してもステップごとのガイドに従えば、クローン作業をスムーズに完了させつつ、PCのデータやパフォーマンスをしっかり守ることができます。
4DDiG Partition Managerをダウンロード：https://x.gd/iyeGY
Part1：SSDクローンが失敗する原因とは？
SSDクローンが途中で失敗してしまう原因には、いくつかの代表的なパターンがあります。原因を理解しておくことで、再挑戦の際に無駄な手間を省き、安全に作業を完了できます。
1. ハードウェアの不具合
SSDや接続ケーブルの緩みや断線、マザーボードや外付けケースとの相性不良などにより、データ転送が途中で止まることがあります。
2. コピー元ディスクのエラー
元のHDDやSSDに不良セクタや論理エラーがあると、正しくデータを読み込めずクローンが失敗します。特に長年使用したHDDでは注意が必要です。
3. パーティションやフォーマットの問題
新しいSSDが未フォーマット、またはMBR/GPT形式がコピー元と不一致の場合、クローン作業が中断されることがあります。
4. BIOS/UEFI設定の不一致
起動モード（UEFI/Legacy）が環境と異なると、クローン自体は完了してもSSDから正常に起動できない場合があります。
5. ディスク暗号化の影響
BitLockerなどの暗号化が有効なままクローンを行うと、途中で止まったり起動時にエラーが発生することがあります。暗号化はセキュリティに有効ですが、クローン作業の妨げになる場合があります。
Part2：SSDクローン失敗時の対処法
SSDクローンに失敗した場合でも、原因を特定して正しく対処すれば再挑戦可能です。以下の手順を順番に試すことで、安全にクローン作業をやり直せます。
1. ハードウェア関連のチェック
まずは物理的な接続やハードウェアの状態を確認しましょう。ケーブルの緩みやSSD自体の不良が原因で失敗するケースは少なくありません。
1.SSDを正しく接続し直します。
2.SATAケーブルやUSB変換アダプタを別のものに交換します。
3.別ポートで認識するか確認します。
2. 元ディスクの診断と修復
コピー元のHDDやSSDに不良セクタがあると、クローンが完了せず起動できない原因になります。事前にエラーチェックを行いましょう。
1.コマンドプロンプトを開き、「sfc /scannow」を実行します。
2.エラーがある場合は「chkdsk C: /f /r」で修復します。
3.修復後、再度クローンを試します。
3. ディスクのフォーマット・初期化
コピー先のSSDが未フォーマットまたは不適切な形式だとクローンが失敗します。正しい形式で初期化しておきましょう。
1.ホーム画面で右クリックし、「ディスクの管理」を選びます。
2.SSD上で右クリックして「フォーマット」または「ディスクの初期化」を選択します。
3.MBR/GPTを環境に合わせて選択し、「OK」をクリックします。
4. BIOS/UEFI設定の確認
