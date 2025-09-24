¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é¸ø³«¡ÛDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¡Ã¼«¼Ò³«È¯¤È¤Î°ã¤¤¡¦¹ñÆâ¼çÍ×10¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò¾Ò²ð¡ª
AI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAIsmiley¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄ±© ¹¸»Ê¡Ë¤Ï¡¢Dify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Dify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¤È¤Ï¡©
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÆÃ¤Ë¼«Î§·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëLLMOps¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDify¡×¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤äÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dify¤Ï¡¢Ä¾´¶Åª¤ÊGUIÁàºî¤Ç¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤«¤éRAG¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹âÅÙ¤ÊAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿×Â®¤Ë³«È¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Dify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎDify¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë´Ä¶¹½ÃÛ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶È¤Î´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢ÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Dify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É ºîÀ®¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇAI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬·Ð±Ä¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI³«È¯¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖAI¿Íºà¤ÎÉÔÂ¡×¤ä¡Ö³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬AIÆ³Æþ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¿×Â®¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÇAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëDify¤È¡¢¤½¤ÎÆ³Æþ¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯ÀìÌç²È¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤òÂÐ¾Ý¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡ÖDify¤ò»È¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬²ÄÇ½¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
¡¦¡Ö¼«¼Ò³«È¯¤ÈAI³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Î¤É¤Á¤é¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Èæ³Ó¤·¤¿¤¤¡×
¡¦¡Ö¹ñÆâ¤ÇDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëAI³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÆÃÄ§¤òÀ°Íý¤·¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×
¼ÒÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Î¼«Æ°²½¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤³èÍÑÊýË¡¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤¬¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¤Î¾ÊÎÏ²½¡¦¼«Æ°²½¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Dify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¤ÎÆþ¼êÊýË¡
¡ÖDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¡×¤ò¤ªµá¤á¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ»ñÎÁÀÁµá¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¢²¼µ¡ØDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¤ò»ñÎÁÀÁµá¡Ù¤ËµºÜ¤ÎURL¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤Ø°ÜÆ°¸å¡¢É¬Í×¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤Î¾å¡¢Á÷¿®²¼¤µ¤¤¡£
£³¡¢ÆþÎÏ¤µ¤ì¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¼õÉÕ³ÎÇ§¥áー¥ë¤¬¼«Æ°Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡¢ÊÀ¼ÒÃ´Åö¼Ô¤è¤ê¡ÖDify¹½ÃÛ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó¥¬¥¤¥É¡×¤ò¥áー¥ë¤Ë¤ÆÁ÷ÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
