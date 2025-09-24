【印刷業界向けセミナー】印刷物の価値を数字で証明！効果測定で広がる新しい提案
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政）は、2025年10月9日（木）/10月23日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、【印刷物の価値を数字で証明】効果測定で広がる新しい提案 と題して、セミナーを開催することをお知らせいたします。
デジタル広告が主流となった現状、顧客からは
「効果を数字で示してほしい」という声が高まっています。
一方で、印刷物は配布数や発行部数は分かっても、
残念ながらその先の効果を説明するのは難しいのが実状です。
しかし、印刷物が本来持つ強みは、デジタル広告にはない大きな魅力です。
この価値を数字で裏付け、顧客に納得感をもって提案できるようになれば、
印刷物は再び強力なマーケティングツールとして選ばれる存在になります。
本セミナーでは、QRコードを活用して「紙からデジタルへ」導線をつくり、
ログ情報をキーに、印刷物の価値を高める新しい提案の形をご紹介いたします。
◆このセミナーで得られること
・顧客に「効果を数字で説明する」提案のポイント
・提案型営業になるためのヒント
・紙×デジタルによる提供価値の変化
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
※同業他社様や対象外企業様には、ご参加をご遠慮頂いております。
申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
内 容：【印刷物の価値を数字で証明】効果測定で広がる新しい提案
会 期：2025年10月9日（木）／10月23日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
参加費：なし
お申込：10月09日（木）：https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251009
10月23日（木）：https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251023
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329942&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
