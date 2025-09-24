【21LIVE】秋の特別イベント『お月見ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』開催！上位入賞者にGOLDをプレゼント！さらに、21位は特別報酬も♪
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、10月1日（水）より『お月見ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329882&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
▼お月見ギフトで総額30万GOLDをゲットしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月1日（水）から10月6日（月）の6日間限定で『お月見ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。
期間中にお月見ギフトを受け取ると自動的にエントリーされ、集めた数に応じて順位が決定します。
上位入賞者には総額30万GOLDをプレゼント！さらに21位には特別報酬もご用意しています。
限定ギフトを集めて、秋の夜長を彩るランキングバトルに挑戦しましょう！
★注目のプライズ★
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
10月1日（水）～10月6日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329882&id=bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329882&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
▼お月見ギフトで総額30万GOLDをゲットしよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10月1日（水）から10月6日（月）の6日間限定で『お月見ギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。
期間中にお月見ギフトを受け取ると自動的にエントリーされ、集めた数に応じて順位が決定します。
上位入賞者には総額30万GOLDをプレゼント！さらに21位には特別報酬もご用意しています。
限定ギフトを集めて、秋の夜長を彩るランキングバトルに挑戦しましょう！
★注目のプライズ★
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
10月1日（水）～10月6日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329882&id=bodyimage2】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ