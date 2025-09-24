【21LIVE】9月27日（土）より『みんなで一緒にアフリカ魔偉魔偉を捕獲しよう！』開催！TOP3入賞でフランス産エスカルゴをプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月27日（土）より『みんなで一緒にアフリカ魔偉魔偉を捕獲しよう！』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ライバーもリスナーも参加できる特別イベント！／
大量発生のアフリカ魔偉魔偉を捕まえて豪華プライズをゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月27日（土）～9月29日（月）までの3日間、『みんなでアフリカ魔偉魔偉を捕獲しよう！』を開催します。
イベント期間中は、「オキコレ」タブの300ガチャギフト内にアフリカ魔偉魔偉たちが大量出現！
捕獲数に応じて特別なプロフィールバッジをゲットできるほか、ライバーランキング上位に入賞すると、本格的なフランス産エスカルゴをプレゼント！
さらにリスナー限定のミッションも同時開催！「アフリカ魔偉魔偉」や「ビール星人」「ハブ捕り職人」などを集めて、ハートシーサーやてんびん座ギフトを手に入れましょう。
ライバーもリスナーも楽しめるこのイベント！
みんなで力を合わせて、アフリカ魔偉魔偉をたくさん捕獲しよう！
▼対象ギフト
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage2】
＼ ライバープライスはこちら！／
＞＞ランキング入賞
・ランキング1位：フランス産エスカルゴ 陶器付き 18粒（陶器付き 6粒 + 詰め替え用12粒）
・ランキング2～3位：フランス産エスカルゴ 陶器付き 6粒
＞＞ボーダー達成
・アフリカ魔偉魔偉 300匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックゴールドバッジ
・アフリカ魔偉魔偉 100匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックシルバーバッジ
・アフリカ魔偉魔偉 50匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックブロンズバッジ
＼ リスナー限定ミッション！／
・アフリカ魔偉魔偉 15体集めよう：てんびん座（5G）1個
・ビール星人 10体集めよう：てんびん座（20G）1個
・グシ犬 10体集めよう：てんびん座（50G）1個
・アグーマン 7体集めよう：ハートシーサー（50G）1個
・ハブ捕り職人 5体集めよう：ハートシーサー（50G）1個・てんびん座（50G）1個
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月27日（土）～9月29日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://twitter.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼ライバーもリスナーも参加できる特別イベント！／
大量発生のアフリカ魔偉魔偉を捕まえて豪華プライズをゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月27日（土）～9月29日（月）までの3日間、『みんなでアフリカ魔偉魔偉を捕獲しよう！』を開催します。
イベント期間中は、「オキコレ」タブの300ガチャギフト内にアフリカ魔偉魔偉たちが大量出現！
捕獲数に応じて特別なプロフィールバッジをゲットできるほか、ライバーランキング上位に入賞すると、本格的なフランス産エスカルゴをプレゼント！
さらにリスナー限定のミッションも同時開催！「アフリカ魔偉魔偉」や「ビール星人」「ハブ捕り職人」などを集めて、ハートシーサーやてんびん座ギフトを手に入れましょう。
ライバーもリスナーも楽しめるこのイベント！
みんなで力を合わせて、アフリカ魔偉魔偉をたくさん捕獲しよう！
▼対象ギフト
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage2】
＼ ライバープライスはこちら！／
＞＞ランキング入賞
・ランキング1位：フランス産エスカルゴ 陶器付き 18粒（陶器付き 6粒 + 詰め替え用12粒）
・ランキング2～3位：フランス産エスカルゴ 陶器付き 6粒
＞＞ボーダー達成
・アフリカ魔偉魔偉 300匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックゴールドバッジ
・アフリカ魔偉魔偉 100匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックシルバーバッジ
・アフリカ魔偉魔偉 50匹捕獲：アフリカ魔偉魔偉メタリックブロンズバッジ
＼ リスナー限定ミッション！／
・アフリカ魔偉魔偉 15体集めよう：てんびん座（5G）1個
・ビール星人 10体集めよう：てんびん座（20G）1個
・グシ犬 10体集めよう：てんびん座（50G）1個
・アグーマン 7体集めよう：ハートシーサー（50G）1個
・ハブ捕り職人 5体集めよう：ハートシーサー（50G）1個・てんびん座（50G）1個
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月27日（土）～9月29日（月）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329838&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://twitter.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ