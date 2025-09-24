「TRYラーメン大賞」の関連本　『TRYラーメン大賞全国版 ～注目の新店19軒＆初登場の実力店52軒～』が発売！!

株式会社講談社

東京、神奈川、千葉、埼玉のラーメン店をランキング形式にして毎年発表しているアワード本「TRY （Tokyo Ramen of The Year/通称トライ）ラーメン大賞」の関連本として、『TRYラーメン大賞全国版 ～注目の新店19軒＆初登場の実力店52軒～』を2025年9月26日（金）に発売いたします。

26年の歴史を誇るラーメン業界最高権威の「TRYラーメン大賞」。アワード本は東京、神奈川、千葉、埼玉のお店を紹介していますが、本書はそれ以外の北海道から沖縄までのラーメンを109杯ご紹介する「全国版」です。

2022年に初めて「TRYラーメン大賞」関連本として発売し、大きな反響があった『TRYラーメン大賞全国版』待望の第三弾となります。

今回は7名のTRY審査員がオススメしたいお店10軒＋注目の新店をセレクト。しょう油、しお、みそ、とんこつ、つけ麺、にぼし、オリジナルの7つの味ジャンルに分けてご紹介します。

ランキング形式ではありませんが、その分一軒一軒に対する思いが込められています。

そのラインナップは審査員をして 「この店は知らなかった」というほど、隠れた名店が多数掲載されています。

完全保存版の一冊、ぜひお手にとってご覧ください。

●書誌情報

【書名】『TRYラーメン大賞全国版 ～注目の新店19年＆初登場の実力店52軒～』

【発売日】2025年9月26日（金）

【定価】1540円（税込）

【判型／ページ数】A5判、128ページ

【発行元】株式会社講談社ビーシー／講談社

【ISBN】978-4-06-538623-1

【電子書籍】発売予定