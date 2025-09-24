スマホ作業実績収集システム「サクっとスキャン」がiPhoneに対応

ものづくりワールド大阪で「サクっとスキャン」を展示

ものづくりワールドの設計・製造ソリューション展（大阪）で、スマホで作業実績収集できるツール「サクっとスキャン」の展示を行います。

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪 ２号館

小間番号：８-２１

スマホで現場を変える「サクっとスキャン」がiPhoneに対応

「サクっとスキャン」は、スマホ搭載カメラで作業指示書のバーコードをスキャンするだけで作業実績収集を行えるシステムです。

株式会社インプローブの生産管理システム「Prevision」または 工程管理システム「サクっと工程」シリーズに連携させて使用します。

今回のリニューアルでiPhoneでも利用できるようになりました。

iPhoneの日本での使用率は50％以上。

よりなじみ深いデバイスで「サクっとスキャン」をお使いいただけます。

「サクっとスキャン」は以下のような工場での使用に適しています。

・毎回仕様の異なるものを受注の都度加工・組立している工場

・類似仕様のものを断続的に繰り返して加工・組立している工場

サクっとスキャンの主なメリット

ハンディターミナルでの作業実績収集と比べると、「サクっとスキャン」には大きく3つのメリットがあります。

１.どこからでも簡単に作業実績を入力できる

２.作業時間をリアルタイムで収集できる

３.導入コストを抑えられる

１.どこからでも簡単に作業実績を入力できる

無線LANを利用し、スマホからサーバーへ直接アクセスできるため、特別な設置や配線は不要です。

ケーブルに縛られず、すっきりと運用可能。

スマホさえあれば作業現場のどこからでも実績を登録できるので、記録忘れも防げます。

精度の高い実績収集を実現します。

２.作業時間をリアルタイムで収集できる

サーバー上の製番・品番情報をスマホに表示し、作業者は内容を確認して作業時間や完了数を入力するだけで登録が完了します。

入力ミスも作業者自身がスマホから修正可能です。

登録データは自動で集計され、進捗を即時に把握できるため、納期遅れを防止し、予定工数に対する作業実績の比較がリアルタイムでつかめます。

作業状況が可視化されることで、生産性向上を後押しします。

３.導入コストを抑えられる

ソフトウェアは初回1台20万円、追加ライセンスは1台あたり2万円。

各作業者に1台ずつ割り当てても、費用は低水準に収まります。

各自が直接入力する仕組みのため余分な作業時間が減り、効率化によって投資回収も早期に可能です。

※スマートフォン端末は別途必要です。

オプション機能「メディア機能」で画像・動画を共有

加工不良が発生した際、紙に図を書いたり図面にメモを残したりする方法では、情報が伝わりにくいことがあります。

最も確実なのは現物を見せることです。

「サクっとスキャン」オプションの「メディア機能」を利用すれば、スマホで撮影した写真や動画を品番にひも付けて簡単に共有できます。

次回同じ製品を扱うときに不良事例を確認でき、再発防止につながります。

「メディア機能」で情報共有を最適化し、リソースの有効活用を実現しましょう。

IT導入補助金2025を活用して工場をシステム化

「サクっとスキャン」は、生産管理システム「Prevision」のオプション機能としてご利用いただけます。

この「Prevision」は IT導入補助金2025 の対象ツールに認定されており、最大350万円の補助を受けて導入することが可能です。

補助金を活用すれば、通常であれば高額になりがちなシステム導入費用を大きく軽減できます。

導入費用の自己負担を抑えつつ、工場の見える化や業務効率化を進められる点は大きなメリットです。

当社では申請サポートも提供しています。

申請の進め方にご不安がある方も安心してご相談ください。

「Prevision」+「サクっとスキャン」+補助金活用 で、コストを抑えながら生産性向上を実現しましょう。

＜Prevision 製品紹介ページ＞

https://www.smart-go.net/prevision/

＜サクっとスキャン 製品紹介ページ＞

https://www.smart-go.net/sk_scan/

◎価格[表1: https://prtimes.jp/data/corp/92418/table/16_1_3401508f3ed5eb78a80a27bb948d0701.jpg?v=202509240957 ]

※1 生産管理システム「Prevision」または 工程管理システム「サクっと工程」シリーズが別途必要です。

※2 メディア機能（オプション）には※1に加えてサクっとスキャンが別途必要です。

※3 サーバー構築費用は別途お問い合わせください。

◎システム構成例

※設置場所により無線が届かない場合がありますので、事前にテストが必要です。

◎動作環境[表2: https://prtimes.jp/data/corp/92418/table/16_2_bbb66b9d3841bcd4f65964012415b1f3.jpg?v=202509240957 ]

※1 高温多湿の場所での使用は避けてください。

※2 スマートフォンの対応機種についてはお問い合わせください。

■ お問い合わせ

株式会社 インプローブ

〈岐阜本部〉

〒500-8178

岐阜市清住町3丁目2番地

石榑ビル2F

TEL：058-263-5732

フリーダイヤル：0120-932-862（固定電話専用）

〈東京営業所〉

〒142-0053

東京都品川区中延5丁目4-13

TEL：03-6873-7235