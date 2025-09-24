【CBJ Business Summit 2025】修業ゼロで鮨店「有楽町かきだ」を予約困難店に成長させた株式会社ユニポテンシャル代表取締役の蛎田一博さんが基調講演へご登壇決定！

株式会社HUG＆SHAKE

株式会社HUG&SHAKE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：淀瀬博行、以下「HUG&SHAKE」）は、「人と未来がつながる。」をテーマに、世界で11億人以上が利用している実名制ビジネスSNS『LinkedIn』のユーザーを中心に、ビジネスパーソン同士はもちろんのこと、首都圏の方々と地域の方々までも、リアルとSNSを越え、常識に囚われず、視野を狭めることなく、多種多様にもっともっとたくさん繋がっていくことを目的としたビジネスイベント『CBJ Business Summit 2025』を来る10月28日（火）に開催、イベント内基調講演のスペシャルゲストとして、修業ゼロで鮨店「有楽町かきだ」をオープンさせ、予約困難店に成長させるなどその驚きの手法が各メディアで話題となっている株式会社ユニポテンシャル代表取締役の蛎田一博さんにご登壇頂く運びとなりました事をお知らせ致します。

蛎田さんには、基調講演メインステージにて「ヒットビジネスの裏側」をテーマに、人材紹介会社を経営する傍ら、コロナ下に修業ゼロではじめた鮨店「有楽町かきだ」を行列のできる予約困難店に成長させたその驚きの手法や裏側のエピソードについてのお話や、今後の「かきだ」ブランドのビジョンや展開などについて語って頂きます。

■蛎田一博さん プロフィール

株式会社ユニポテンシャル 代表取締役社長

1990年、広島県生まれ。下関市立大学を卒業後、丸三証券、リクルートを経て、25歳で人材紹介会社を事業とする株式会社ユニポテンシャルを創業。同社の代表取締役をしながら32歳で鮨店「有楽町かきだ」をオープンさせる。著書に『何者かになるための継続力 修業ゼロで予約困難店を作った寿司屋大将の思考法』（KADOKAWA）

■有楽町かきだについて

修行0日でオープンして話題になった鮨屋。お鮨おかわり自由のスタイルで海外顧客からも人気。現在は140席の新宿本店、汐留、京都と日本国内に3店舗展開。今後はNYにも出店予定。出張鮨やマグロ解体ショーも大人気！

・公式SNS

https://www.instagram.com/yurakuchokakida

・マグロ解体ショーHP

https://maguro-kakida.jp

■『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。― 開催概要

・タイトル：『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。―

・日程：10/28（火）12:00～19:00 受付11:30～（※時間内出入り自由）

・会場：WITH HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1丁目14-30）

・公式サイト：https://cbj-bizsummit2025.com/

・イベント概要：「人と未来がつながる。」をテーマに、世界で11億人以上が利用している

実名制ビジネスSNS『LinkedIn』のユーザーを中心に、ビジネスパーソン同士はもちろんのこと、首都圏の方々と地域の方々までも、リアルとSNSを越え、常識に囚われず、視野を狭めることなく、多種多様にもっともっとたくさん繋がっていくことを目的としたイベント

・内容：

１.基調講演：

ビジネスの根幹を担う「ヒットビジネスの裏側」「感情を揺さぶるマーティング」「風の時代の採用と育成」各領域の成功法則にフォーカスをあてた基調講演およびトークセッションステージ

●基調講演ステージご登壇が決定しているスペシャルゲスト

・楽天大学学長で仲山考材株式会社・代表取締役の仲山進也氏

（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000145148.html

・株式会社獺祭・代表取締役の桜井一宏氏

（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000145148.html

・ソニー・デジタルエンタテインメント創業社長で

STARTO ENTERTAINMENT初代CEOを務めたプロ経営者の福田淳氏

（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000145148.html

・NewsPicks Studios取締役でNewsPicksのレギュラー番組統括の木嵜綾奈氏

（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000145148.html

２.ネットワーキング：

ビジネスパーソン同士、首都圏と地域の方々との交流およびマッチング機会の創出

３.CBJ market Selection：全国各地域のご当地商品の展示および飲食ブース

４.CBJ Sauna Award：「2025年全国サウナランキングベスト10」の投票・決定

５.ビジネスパーソン麻雀王決定戦 ６.CBJ書店（ビジネス書店）

７.会場外コンテンツ

前夜祭懇親会／小杉湯清めの朝風呂／明治神宮参拝／後夜祭懇親会

・来場者数：500人

・運営委員会：株式会社せんのみなと(https://sennominato.com/) | アイティビジネスサロン株式会社(https://www.it-bs.co.jp/) | OpenWill Inc.(https://www.openwill.co.jp/) | 株式会社ゼロベース(https://www.zerobase.co.jp/) | 株式会社ビーヘルシー(https://behealthy.co.jp/) | HUG&SHAKE Inc.(https://hugandshake.family/)

・企画・主催：HUG&SHAKE Inc.(https://hugandshake.family/)

■『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。―主催会社概要

HUG＆SHAKE Inc. （https://hugandshake.family/）

代表取締役 淀瀬博行／取締役 高島吏紗

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

〈事業内容〉

Influencer Marketing | AI Data Marketing | Community Branding Japan | HRマーケティング | 動画企画・制作 | 販促キャンペーン企画・制作 | イベント企画・制作