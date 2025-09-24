「物流を止めない人材サミット2025（主催：株式会社カミナシ）」にて船井総研ロジの物流コンサルタントが講演します｜9月25日(木) (水) /9月29日(月)
日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（大阪本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）のコンサルタント講演情報です。2025年9月25日(木) / 9月29日(月)に開催されるオンラインセミナー『物流を止めない人材サミット2025』にて、船井総研ロジ グループマネージャー 松尾 一志が講演します。
セミナーの詳細はこちら≫ :
https://ads.kaminashi.jp/logistics-conference_2025?organizationId=2550
物流人材の時流について徹底解説
イベント概要
ドライバー不足や従業員の定着率低下など、物流現場における人材課題は年々深刻化しています。その解決の鍵となるのは、“人”が集まり、成長し、力を発揮できる現場をつくること。
本カンファレンスでは、採用トレンドから教育DX、エンゲージメント、業務設計まで、現場の人材戦略を仕組みとして捉える最前線の実践を紹介。明日の物流を止めないための、人と現場を変える挑戦がここから始まります。
このような方にオススメなセミナーです
- 「募集をかけても人が集まらない、採用市場で他社に負けてしまう」という課題をお持ちの方
- 「従業員の離職率が高く、なかなか定着してくれない」という課題をお持ちの方
- 「新人や外国人材の教育に時間がかかり、一人前になる前に辞めてしまう」という課題をお持ちの方
- 「ベテランドライバー頼みで、業務が属人化している」という課題をお持ちの方
- 「人手不足の解消に向けて、何から手をつければ良いかわからない」という課題をお持ちの方
物流人材の時流について徹底解説
講座概要
- 物流企業の人材戦略
- 早期活躍・定着する現場づくり
- 離職の壁を打ち破るエンゲージメント戦略
- 配送管理の属人化を解消する秘訣
開催概要
開催日時：2025年9月25日(木) 11:00-13:00
9月29日(月) 13:00-15:00
登壇者：船井総研ロジ株式会社 グループマネージャー 松尾 一志
受講方法：オンライン
参加費：無料
主催：株式会社カミナシ
会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、「物流の先進モデル企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」を運営しています。
コンサルティングについて ≫ https://www.f-logi.com/butsuryu/
ロジスティクスプロバイダー経営研究会について ≫ https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/
その他のセミナー開催情報について ≫ https://www.f-logi.com/seminar/
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
